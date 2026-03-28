Με αιχμηρή τοποθέτηση στράφηκε ο Παύλος Πολάκης κατά του Νικόλα Φαραντούρη, σχολιάζοντας την παρουσία του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή στο 4ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στη διαδρομή του Νικόλα Φαραντούρη, από τη συνεργασία του με τον Αλέξη Τσίπρα έως τη σημερινή του σχέση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν έχει κλείσει ακόμα ο κύκλος μετακινήσεών του».

Σε ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης ανέφερε: «”Αλεξάρα-Στεφανάρα-Σωκρατάρα” και τώρα “Νικολάρα”! Αυτός ο άνθρωπος είχε έρθει δυο φορές στο γραφείο μου στη Βουλή όταν ήμουν συντονιστής ΕΠΕΚΕ, για να με παρακαλέσει να πιάσω τον απατεώνα να τον βάλει υποψήφιο ευρωβουλευτή!».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Τότε τον πρωτογνώρισα από κοντά και κατάλαβα τι “προικιό” ήταν από πριν που είχε κατεβεί στην Κεφαλλονιά! Προφανώς ούτε που ασχολήθηκα με τον τύπο, αλλά βρήκε άλλες διαδρομές για να προσεγγίσει τον κλειστό πυρήνα γύρω από τον απατεώνα, ειδικά μετά που έφυγα από τη θέση του συντονιστή των ΕΠΕΚΕ μετά το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια!!»

Ο Παύλος Πολάκης κατέληξε λέγοντας: «Ο τύπος είναι ένας φελλός! Δυστυχώς έπρεπε να τον έχω ξεφτιλίσει όταν κατέβηκε και για υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αλλά είχαμε αρκετά τραύματα τότε!! Μην ξεχνάμε πως μικρός ήταν στη ΔΑΠ, δεν έχει κλείσει ακόμα ο κύκλος των μετακινήσεών του…».