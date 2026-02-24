Σκληρή κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Καρανίκα και τον Παύλο Πολάκη πυροδότησε ανάρτηση του άλλοτε στενού συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα για τις επιθέσεις σε πολιτικά πρόσωπα. Ο Νίκος Καρανίκας υποστήριξε πως τη βία την ασκούν «συνδικαλιστές τραμπούκοι που δεν έχουν επιχειρήματα» με αποτέλεσμα ο Παύλος Πολάκης να αντιδράσει.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «παρακμιακό ωφελιμιστικό μειράκιο» ενώ τον κατηγόρησε ότι «γλείφει» τον υπουργό Υγείας. «Γλείφεις για το μεροκάματο που σου εξασφάλισε στον λήσταρχο Μηλιώνη ο Αδωνης! Εσυ αξίζεις το φτύσιμο που δεν αξίζει το αφεντικό σου!!» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Απαντώντας ο άλλοτε σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο για συκοφαντία, αλλά δεν προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά του Παύλου Πολάκη «γιατί είναι αριστερός», ωστόσο είπε ότι η όλη στάση του είναι «για λύπηση».

Υποστήριξε μάλιστα ότι «στέκεται γονυπετής» απέναντι στον Σωκράτη Φάμελλο και την Όλγα Γεροβασίλη, «για να μη χάσεις τη βουλευτική σου ιδιότητα με τα προνόμια».