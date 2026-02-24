Σκληρή κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Καρανίκα και τον Παύλο Πολάκη πυροδότησε ανάρτηση του άλλοτε στενού συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα για τις επιθέσεις σε πολιτικά πρόσωπα. Ο Νίκος Καρανίκας υποστήριξε πως τη βία την ασκούν «συνδικαλιστές τραμπούκοι που δεν έχουν επιχειρήματα» με αποτέλεσμα ο Παύλος Πολάκης να αντιδράσει.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «παρακμιακό ωφελιμιστικό μειράκιο» ενώ τον κατηγόρησε ότι «γλείφει» τον υπουργό Υγείας. «Γλείφεις για το μεροκάματο που σου εξασφάλισε στον λήσταρχο Μηλιώνη ο Αδωνης! Εσυ αξίζεις το φτύσιμο που δεν αξίζει το αφεντικό σου!!» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Απαντώντας ο άλλοτε σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο για συκοφαντία, αλλά δεν προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά του Παύλου Πολάκη «γιατί είναι αριστερός», ωστόσο είπε ότι η όλη στάση του είναι «για λύπηση».

Υποστήριξε μάλιστα ότι «στέκεται γονυπετής» απέναντι στον Σωκράτη Φάμελλο και την Όλγα Γεροβασίλη, «για να μη χάσεις τη βουλευτική σου ιδιότητα με τα προνόμια».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα