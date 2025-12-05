Με αιχμές και δηκτικά σχόλια κατά του Αλέξη Τσίπρα τοποθετήθηκε ο Παύλος Πολάκης για την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη», εξηγώντας ότι δεν παρευρέθηκε λόγω «υψοφοβίας», ενώ άσκησε σκληρή κριτική τόσο για την αποχώρηση του πρώην πρωθυπουργού από τον ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι «αυτός που έφυγε θα κριθεί», όσο και για το περιεχόμενο του βιβλίου, κάνοντας λόγο για κακή μεταχείριση πρώην συνεργατών και υποβάθμιση του έργου στον τομέα της Υγείας την περίοδο 2015-2019.

Μιλώντας στο Open, ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε και στην εικόνα με τα βασικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς που στριμώχτηκαν στον εξώστη του Παλλάς, για τα οποία παρατήρησε ότι «στον καθένα κάνουνε αυτά που επιτρέπει να του κάνουνε». Ο Παύλος Πολάκης ανέφερε ότι θα κριθούν κι όλα τα κόμματα της Αριστεράς για την ικανότητά τους να διώξουν την «διεφθαρμένη συμμορία που κυβερνά».

Ο πρώην αν. υπουργός Υγείας και βουλευτής Χανίων άφησε αιχμές για τα εκ των υστέρων βέλη του Τσίπρα κατά πρώην συνεργατών του στο βιβλίο του. «Δεν είναι έντιμο να δίνεις τους συνεργάτες σου στην πυρά για να προφυλαχθείς εσύ» σχολίασε χαρακτηριστικά. Ο Πολάκης εξέφρασε και την ενόχλησή του γιατί ο Τσίπρας αφιερώνει μόλις μισή σελίδα στο βιβλίο του για το έργο που έγινε στον χώρο της Υγείας την περίοδο 2015-2019.

Αιχμές Πολάκη για Novartis, κανάλια και την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ

Επίσης, τόνισε πως ο Τσίπρας στο βιβλίο του αποφεύγει να υπερασπιστεί δύο βασικές μάχες που έδωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019: την μάχη για τον διαγωνισμό για τα κανάλια και την μάχη με την διαπλοκή στον χώρο της υγείας, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση το σκάνδαλο Novartis. «Όταν συγκρούεσαι φτάνεις την μάχη μέχρι το τέλος» τόνισε ο πρώην υπουργός.

Ο Πολάκης επισήμανε και μία παράλειψη του βιβλίου του Τσίπρα, την απουσία εξήγησης γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε από το 32% το 2019 στο 17% το 2023. Εκτίμησε ότι η μεγάλη αυτή πτώση οφείλεται στο ότι «λειάναμε τον λόγο μας, παρακαλάγαμε το ΠΑΣΟΚ για συνεργασία».

Επιμένει στις θέσεις του ο Πολάκης για «βαθύ κράτος» και εμβόλια

Εν συνεχεία, ξεκαθάρισε ότι επιμένει και στα δύο σημεία κριτικής προς το πρόσωπό του που καταγράφει ο Τσίπρας στο βιβλίο του: την ανάρτησή του κατά δημοσιογράφων στο πλαίσιο αναφορών στο «βαθύ κράτος» και την υπόθεση με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

Ακόμα, θύμισε ότι με την αναφορά του στο βαθύ κράτος είχε υπερασπιστεί τον Νίκο Παππά στην σύγκρουσή του με τους καναλάρχες κι υπογράμμισε ότι «αυτόν τον μηχανισμό πρέπει να τον ξεδοντιάσουμε, αν δεν καταστρέψεις τους αρμούς του παρακράτους του Μητσοτάκη δεν μπορείς να κυβερνήσεις».

Όσον αφορά τα εμβόλια, ο Πολάκης σημείωσε ότι η χώρα μας ήταν πρώτη σε θανάτους ανάλογα με τον πληθυσμό στον Δυτικό Κόσμο κι ότι θα είχαμε 20.000 λιγότερους θανάτους αν τα φάρμακα είχαν εισαχθεί στα υγειονομικά πρωτόκολλα στις αρχές του 2021, όπως στην Σουηδία ή την Γερμανία.

«Εγώ θα μείνω ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι άνθρωπος να κάνει παρακάλια»

Επιιπροσθέτως, υπογράμμισε ότι «εγώ θα μείνω ΣΥΡΙΖΑ» κι ότι «δεν είμαι άνθρωπος να κάνει παρακάλια». Ο Πολάκης εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την δυνατότητα να διατυπώσει ένα πρόγραμμα που να αποτελέσει την βάση για μία ευρύτερη προοδευτική συνεργασία που θα ανατρέψει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως η επιστροφή της ΑΑΔΕ, της Εθνικής Τράπεζας, της ΔΕΗ και των διυλιστηρίων στον έλεγχο του Δημοσίου. «Συμπόρευση δεν είναι να ενωθούμε για να μην χαθούμε» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Γιατί Χατζηδάκης-Τσιάρας ανέβαλαν συνάντηση με αγρότες Κρήτης

Παράλληλα, ο Πολάκης αποκάλυψε ότι οι Χατζηδάκης και Τσιάρας ανέβαλαν συνάντησή τους με τους αγρότες της Κρήτης, επειδή οι σύλλογοί τους προσκάλεσαν επίσης τους βουλευτές της Κρήτης και τον Περιφερειάρχη.

Μάλιστα, μετέφερε μία παροιμία που του είπε ένας αγρότης για τον Χατζηδάκη: «Είναι σαν την αίγα. Όπου πατήσει, κλαδί δεν φυτρώνει».

