«Εκοιλοπόνιε το «βουνό» και… λέει και ΨΕΜΜΑΤΑ όμως… πολλά… και ανακρίβειες. ΚΡΙΜΑ … Προφανώς θα απαντήσω! Κι εγώ λέω ΜΟΝΟ αλήθειες!», τονίζει σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης αναφερόμενος στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».

Υγ. (Για αρχή)

Προφανώς και δεν παίρνω ούτε ΛΕΞΗ πίσω απο την ουσία της ανάρτησης του Φλεβάρη του 23 που (και καλά) ήταν η αιτία της προσωρινής μου απομάκρυνσης απο τα ψηφοδέλτια.. (φωτο 3-4)

Το πόσο δίκιο είχα φάνηκε και την περίοδο 19-23 αλλα και μετά και μέχρι σήμερα… Από τους δημοσιογράφους, μέχρι τους δικαστές, μέχρι τον Πιτσιλή και τους τραπεζίτες!! Τέτοιο πρόγραμμα έπρεπε να εκπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνεύσει!

Η ιδιοτέλεια αφορά άλλους. ΠΟΤΕ δεν αφορούσε εμένα!!».