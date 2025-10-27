Εντονες συζητήσεις προκάλεσε η απουσία πολιτικών αρχηγών από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου και ο Παύλος Πολάκης με μία αιχμηρή ανάρτηση δικαιολόγησε την στάση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook έγραψε μεταξύ άλλων: «Γιατι δεν πήγαμε στην κηδεια του Σαββοπουλου λεει….»

Βρε ουστ απο δω ,ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ ,των απευθειας αναθεσεων,των υποκλοπων,του ΟΠΕΚΕΠΕ!! Καλα καναμε και δεν πηγαμε ! Ουτε ο Σαββοπουλος θα ηθελε να πάμε, καθως τα νιατα του τα αποστραφηκε. ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΤΕΡΝΑ ΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ !!».

Πού ήταν οι πολιτικοί αρχηγοί

Να σημειωθεί ότι στη θέση του Νίκου Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπήθηκε στην κηδεία από τον γραμματέα της ΚΟΕΣ, Γιάννη Βαρδακαστάνη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρισκόταν στην Μπολόνια, σε προσωπική επίσκεψη, με τον φακό να τον «πιάνει» στον μπασκετικό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους Μπολόνια.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, για τον εορτασμό της πόλης, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπήθηκε από τη βουλευτή Β’ Πειραιά, Νίνα Κασιμάτη – παρών ήταν και ο Στέφανος Τζουμάκας.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, βρισκόταν στην Κέρκυρα, για ομιλία στα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τους εκτελεσθέντες στο Λαζαρέτο. Και τα τρία κόμματα έστειλαν το σχετικό στεφάνι.

Δύο πρώην πρωθυπουργοί της Κεντροαριστεράς απουσίαζαν επίσης:

Ο Αλέξης Τσίπρας βρισκόταν σε οικογενειακό ταξίδι στη Νάπολι και ο Γιώργος Παπανδρέου βρισκόταν σε εκδήλωση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στην Πάτρα.

Ο πολιτικός αρχηγός που αναφέρθηκε στον λόγο της απουσίας του, την οποία παρουσίασε ως πολιτική επιλογή, ήταν ο Αλέξης Χαρίτσης.

«Την ώρα της κηδείας, επέλεξα να τον αποχαιρετήσω ακούγοντας σε λούπα την αριστουργηματική “Ωδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη”. Το θεώρησα πιο τίμιο από το να σταθώ στη Μητρόπολη δίπλα στον Αδωνη Γεωργιάδη και το μισό υπουργικό συμβούλιο και να ακούω τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποχαιρετά τον “φίλο του τον Νιόνιο”» έγραψε στην κυριακάτικη ανάρτησή του