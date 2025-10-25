Σε φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, πλήθος κόσμου είπε σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025, το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο, έναν από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς της ελληνικής μουσικής. Η Μητρόπολη Αθηνών και το Α’ Νεκροταφείο γέμισαν από συγγενείς, φίλους, συνεργάτες και εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου, που ήρθαν να τιμήσουν τη ζωή και το έργο του.

Η σορός του βρισκόταν από τις 8:30 έως τις 11:30 στο παρεκκλήσι, όπου πλήθος κόσμου προσέρχονταν για το τελευταίο «αντίο». Η συγκίνηση ήταν διάχυτη, ενώ οι επισκέπτες περιηγήθηκαν ανάμεσα σε φωτογραφίες και αναμνηστικά που θύμιζαν τη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή του Σαββόπουλου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Σταμάτης Φασουλής και πολλοί άλλοι, ανάμεσά τους και η οικογένειά του, μίλησαν για τον χαρακτήρα του, την προσφορά του στην ελληνική μουσική και την αστείρευτη αγάπη του για τη ζωή.

Δείτε εδώ φωτογραφίες: