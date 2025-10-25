Σε μια τελετή γεμάτη συγκίνηση και μουσική, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών το μεσημέρι του Σαββάτου 25.10.2025 για να αποχαιρετήσει τον Διονύση Σαββόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Η παρουσία αγαπημένων καλλιτεχνών, πολιτικών και συγγενών δημιούργησε μια ατμόσφαιρα σεβασμού και βαθιάς συγκίνησης, ενώ η σορός του τραγουδοποιού βρισκόταν στο παρεκκλήσι από νωρίς το πρωί, για να μπορέσουν όλοι να πουν το τελευταίο τους «αντίο».

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ημέρας ήταν η έξοδος της σορού από την εκκλησία. Η μπάντα του πολεμικού Ναυτικού ξεκίνησε να παίζει τα αγαπημένα τραγούδια του Σαββόπουλου, με την «Συννεφούλα» και το «Ας κρατήσουν οι χοροί» να ξεχωρίζουν και να συνοδεύουν την πομπή προς το Α’ Νεκροταφείο, όπου θα πραγματοποιούνταν η ταφή του. Οι ήχοι των τραγουδιών δημιούργησαν ένα ανατριχιαστικό, αλλά ταυτόχρονα γλυκό συναίσθημα, καθώς το πλήθος χειροκρότησε για τελευταία φορά τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Η οικογένειά του, με τη σύζυγό του Άσπα στο πλευρό τους, τα παιδιά και τα εγγόνια, βρισκόταν συγκινημένη, ενώ φίλοι, καλλιτέχνες και πολίτες σχημάτιζαν έναν κύκλο σεβασμού γύρω από τη σορό του. Οι στιγμές της πομπής, με τους ήχους των τραγουδιών να γεμίζουν τον αέρα, αποτέλεσαν μια ζωντανή γιορτή της μουσικής του κληρονομιάς, που καθόρισε τη νεοελληνική μουσική σκηνή για δεκαετίες.

Ο αποχαιρετισμός συνοδεύτηκε από επικήδειους που τόνισαν τη σημασία της καλλιτεχνικής και κοινωνικής του προσφοράς. Οι ήχοι των τραγουδιών του, ιδίως της «Συννεφούλας» και των «Ας κρατήσουν οι χοροί», έγιναν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, ενώ οι στίχοι του Σαββόπουλου φάνηκαν να ζωντανεύουν ξανά μέσα από τις φωνές των παρευρισκομένων.

Καθώς η πομπή κατευθυνόταν προς το Α’ Νεκροταφείο, η μουσική του Σαββόπουλου συνόδευε κάθε βήμα, θυμίζοντας σε όλους γιατί ο ίδιος αποτέλεσε έναν από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού. Η «Συννεφούλα» και τα «Ας κρατήσουν οι χοροί» δεν ήταν απλά μελωδίες, αλλά μια τελευταία γέφυρα ανάμεσα στον καλλιτέχνη και το κοινό του, ένα τελευταίο δώρο της μουσικής του που θα παραμείνει ζωντανό στη μνήμη όλων.