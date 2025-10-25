Το πρωί του Σαββάτου, 25 Οκτωβρίου 2025, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του πολιτισμού θα αποχαιρετήσουν τον Διονύση Σαββόπουλο, τον τραγουδοποιό που σημάδεψε με τη μουσική του ολόκληρες γενιές. Ανάμεσα σε όσους θα εκφωνήσουν επικήδειο λόγο, θα βρίσκεται και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η κηδεία του κορυφαίου τραγουδοποιού θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών δημοσία δαπάνη, σήμερα στη 1.00 μ.μ.. Θα ακολουθήσει ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν, η σορός του θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, από τις 8.30 π.μ. έως τις 11.30 π.μ.

Η οικογένεια του σπουδαίου τραγουδοποιού επιθυμεί, αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν:

– στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε

EUROBANK – GR18 0260 2950 0002 9020 1796 406

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

– στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ – GR26 0172 2020 0052 0209 9405 694

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται: Διονύσης Σαββόπουλος.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της κηδείας

Σημειώνεται επίσης ότι λόγω της τέλεσης της κηδείας, θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από την 06.00΄ έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

– Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

– Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.

– Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

– Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.