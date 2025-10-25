Στην Ιερά Μητρόπολη συγκεντρώθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, υπουργοί και άλλοι πολιτικοί εκπρόσωποι, καθώς και πλήθος καλλιτεχνών, για την εξόδιο ακολουθία του Διονύση Σαββόπουλου.

Αντίθετα, πολλοί αρχηγοί κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν παραβρέθηκαν. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, όπως και συνολικά σχεδόν όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Αριστεράς, απουσίασαν, με μοναδική παρουσία από τον χώρο αυτόν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ανάμεσα στους πολιτικούς που παρευρέθηκαν ήταν οι: Κώστας Τασούλας, Χάρης Δούκας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Κωστής Χατζηδάκης, Γιώργος Γεραπετρίτης, Νίκος Δένδιας, Άδωνις Γεωργιάδης, Νίκη Κεραμέως, Λίνα Μενδώνη, Νίκος Χαρδαλιάς, Προκόπης Παυλόπουλος, Μαρία Δαμανάκη, Άννα Διαμαντοπούλου, Κώστας Λαλιώτης με τη σύζυγό του, Ευάγγελος Βενιζέλος, Τηλέμαχος Χυτήρης, Μιλένα Αποστολάκη και Στέφανος Τζουμάκας.

Από τον καλλιτεχνικό χώρο το παρών έδωσαν οι: Γιώργος Νταλάρας, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Ζουγανέλης, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Βαγγέλης Γερμανός, Χρήστος Θηβαίος, Μανώλης Μητσιάς, Σταμάτης Φασουλής, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Πέγκυ Ζήνα, Φοίβος Δεληβοριάς, Μανώλης Φάμελλος, Μελίνα Τανάγρη, Άγγελος Παπαδημητρίου, Άννα Φόνσου, Στάθης Δρογώσης, Μίνως Μάτσας και Σταμάτης Γαρδέλης.