Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελείται στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία του Διονύση Σαββόπουλου. Από το πρωί του Σαββάτου, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές, συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο δημιουργό που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και τον πολιτισμό.

Η Άσπα, η γυναίκα που στάθηκε στο πλευρό του Διονύση Σαββόπουλου σε κάθε σταθμό της ζωής του, βρισκόταν συντετριμμένη πίσω από το φέρετρο του αγαπημένου της. Δίπλα της, τα παιδιά και τα εγγόνια τους αποχαιρετούσαν τον πατέρα και παππού τους, μέσα σε μια σιωπή που έλεγε όσα δεν μπορούσαν να ειπωθούν.