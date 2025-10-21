Το βράδυ της Τρίτης, και λίγη ώρα αφότου ο σπουδαίος Ελληνας τραγουδοποιός βύθισε στη θλίψη και τη συγκίνηση όλη τη χώρα, η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου, ανακοίνωσε τον θάνατό του, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό που διατηρούσε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Δημοφιλή
Όταν δεν υπάρχει διαθήκη: Τι προβλέπει ο νόμος για τη μοιρασιά της περιουσίας
Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος σε ηλικία 81 ετών
Μεταφορά ελαιολάδου χωρίς δελτίο αποστολής: Αναλυτικά τα «τσουχτερά» πρόστιμα - Οι αντιδράσεις των παραγωγώ
Σκληρές κόντρες στη Βουλή για την τροπολογία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη - Ηχηρή παρέμβαση Δένδια
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1: Ληστεία του Σνάιντερ στο 2-1 και μετά ολική επικράτηση των Μπλαουγκράνα
Νέες ταυτότητες - Πλατφόρμα gov.gr: Τι να κάνετε όταν όλα τα ραντεβού έχουν κλείσει
Χαμόγελα για τους συνταξιούχους: Πληρωμές συντάξεων Νοεμβρίου πιο νωρίς
Νικολά Σαρκοζί: Ο συμβολισμός πίσω σπό τα βιβλία που επέλεξε να πάρει μαζί του στο κελί των 9 τ.μ.ι έχει μέσα
Φοινικούντα: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τους δράστες
Οταν ο Διονύσης Σαββόπουλος αποκάλυπτε την ιστορία πίσω από τη «Συννεφούλα»
«Ο Σαββόπουλος είναι ένας ρόλος που τον έπλασα σιγά σιγά με τα χρόνια: Ο τύπος με τα στρόγγυλα γυαλιά, τις τιράντες, αργότερα το γενάκι που βγαίνει στη σκηνή, κάνει σχόλια και λέει ιστορίες....»
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα κατά της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα, που πραγματοποιούν οργανώσεις και κοινοβουλευτικά κόμματα, για την αλλαγή καθεστώτος φύλαξης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Πολίτες που έχουν φτάσει στην πλατεία μπροστά από το Μνημείο, άναψαν κεριά δίπλα από τα ονόματα των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.
Δ. Κουρέτας για ευλογιά αιγοπροβάτων: Έτοιμη να στείλει εμβόλια η Κομισιόν, αν το ζητήσουμε – Την επόμενη εβδομάδα αποφασίζει η Βουλγαρία
Το ενδεχόμενο του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων κατά της ευλογιάς εξετάστηκε σε σύσκεψη των κτηνοτρόφων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, υπό την περιφερειακή αρχή του Δημήτρη Κουρέτα και τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, η οποία έγινε τη Δευτέρα. Όπως έκανε γνωστό κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, έλαβε ενημέρωση από την υπεύθυνη κτηνιατρική υπηρεσία της Κομισιόν ότι […]
Φοινικούντα: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τις κινήσεις των δραστών λίγο πριν την διπλή δολοφονία
Νέες αποκαλύψεις για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ φέρνουν στο φως συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τα θύματα αλλά και για τους δράστες