Το βράδυ της Τρίτης, και λίγη ώρα αφότου ο σπουδαίος Ελληνας τραγουδοποιός βύθισε στη θλίψη και τη συγκίνηση όλη τη χώρα, η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου, ανακοίνωσε τον θάνατό του, μέσα από τον προσωπικό  λογαριασμό που διατηρούσε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή είναι η ανάρτηση

Τελευταία Νέα