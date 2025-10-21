Σίγησε για πάντα η φωνή του Διονύση Σαββόπουλου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

O μεγάλος τραγουδοποιός, στιχουργός και ερμηνευτής,  άφησε βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και στην πολιτιστική ζωή της χώρας για δεκαετίες.

