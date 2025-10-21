Ο Διονύσης Σαββόπουλος , ο οποίος πέθανε το βράδυ της Τρίτης σε ηλικία 81 ετών, είχε εμφανιστεί πριν μερικά χρόνια στην εκπομπή «Σπίτι με το Mega.

Εκεί, ερμηνεύοντας κάποια από τα τραγούδια του που αγαπήθηκαν απ’όλη την Ελλάδα, εξηγoύσε από πού πήρε την έμπνευση για τη «Συννεφούλα», κάνοντας μια βόλτα στο παρελθόν του, όταν ήταν έφηβος.

Τότε, μια ταινία του Τρυφώ στην οποία έπαιζε ένα βαλς, αλλά και «μια τσαπερδόνα που τον ταλαιπωρούσε εκείνη την περίοδο», υπήρξαν η αφορμή για να σκαρφιστεί για πρώτη φορά τα στιχάκια της «Συννεφούλας».

«Κράτησα την ιδέα, και αργότερα έβαλα άλλη μουσική πιο ταιριαστή σε αυτούς τους ευτυχο-δυστυχισμένους στίχους και έγινε το εξής τραγουδάκι», είπε πριν αρχίσει να παίζει την αγαπημένη «Συννεφούλα».