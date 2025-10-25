Αν γυρνούσε ο χρόνος πίσω και είχατε τη δυνατότητα να δείτε τον Διονύση Σαββόπουλο πάνω στη σκηνή, με φόντο την ορχήστρα, για να πει μόνο ένα τραγούδι πριν όλα τελειώσουν, ποιο θα διαλέγατε; Με αυτή τη σκέψη δημιουργήθηκε αυτό το ψηφιακό poll.

Μέχρι αυτή την ώρα, τα αποτελέσματα δείχνουν ποιο τραγούδι συγκινεί περισσότερο τους αναγνώστες:

Η Δημοσθένους λέξις: 20% Ας κρατήσουν οι χοροί: 19% Μην μιλάς άλλο για αγάπη: 14% Συννεφούλα: 14% Ζεϊμπέκικο: 13% Σαν τον Καραγκιόζη: 9% Σου μιλώ και κοκκινίζεις: 7% Τι έπαιξα στο Λαύριο: 5%

Η ψηφοφορία συνεχίζεται. Αν θέλετε και εσείς να ψηφίσετε πατήστε το παρακάτω link: Ποιο τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου είναι το αγαπημένο σας;