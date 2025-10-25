Αν γυρνούσε ο χρόνος πίσω και είχατε τη δυνατότητα να δείτε τον Διονύση Σαββόπουλο πάνω στη σκηνή, με φόντο την ορχήστρα, για να πει μόνο ένα τραγούδι πριν όλα τελειώσουν, ποιο θα διαλέγατε; Με αυτή τη σκέψη δημιουργήθηκε αυτό το ψηφιακό poll.

Μέχρι αυτή την ώρα, τα αποτελέσματα δείχνουν ποιο τραγούδι συγκινεί περισσότερο τους αναγνώστες:

  1. Η Δημοσθένους λέξις: 20%
  2. Ας κρατήσουν οι χοροί: 19%
  3. Μην μιλάς άλλο για αγάπη: 14%
  4. Συννεφούλα: 14%
  5. Ζεϊμπέκικο: 13%
  6. Σαν τον Καραγκιόζη: 9%
  7. Σου μιλώ και κοκκινίζεις: 7%
  8. Τι έπαιξα στο Λαύριο: 5%

Η ψηφοφορία συνεχίζεται. Αν θέλετε και εσείς να ψηφίσετε πατήστε το παρακάτω link: Ποιο τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου είναι το αγαπημένο σας;

