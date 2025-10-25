Αν γυρνούσε ο χρόνος πίσω και είχατε τη δυνατότητα να δείτε τον Διονύση Σαββόπουλο πάνω στη σκηνή, με φόντο την ορχήστρα, για να πει μόνο ένα τραγούδι πριν όλα τελειώσουν, ποιο θα διαλέγατε; Με αυτή τη σκέψη δημιουργήθηκε αυτό το ψηφιακό poll.
Μέχρι αυτή την ώρα, τα αποτελέσματα δείχνουν ποιο τραγούδι συγκινεί περισσότερο τους αναγνώστες:
- Η Δημοσθένους λέξις: 20%
- Ας κρατήσουν οι χοροί: 19%
- Μην μιλάς άλλο για αγάπη: 14%
- Συννεφούλα: 14%
- Ζεϊμπέκικο: 13%
- Σαν τον Καραγκιόζη: 9%
- Σου μιλώ και κοκκινίζεις: 7%
- Τι έπαιξα στο Λαύριο: 5%
Η ψηφοφορία συνεχίζεται. Αν θέλετε και εσείς να ψηφίσετε πατήστε το παρακάτω link: Ποιο τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου είναι το αγαπημένο σας;
