Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού κατέφθασε στις 11:00 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών, για να αποδώσει με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο τον ύστατο χαιρετισμό στον Διονύση Σαββόπουλο. Το μουσικό «αντίο» ξεκίνησε με πένθιμα εμβατήρια.

Μεγάλο πλήθος από ανθρώπους κάθε ηλικιών που είχε προσέλθει για να προσκυνήσει τη σορό με σκυμμένο κεφάλι και περισσή συγκίνηση, χαιρέτισε με χειροκροτήματα και επευφημίες το φέρετρο, στην πορεία του προς το εσωτερικό του κυρίως ναού, όπου θα ψάλλει η εξόδιος δοξολογία.

Το παρών δίνουν πολιτικοί καλλιτέχνες και διανοούμενοι. Επικήδειο στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου θα εκφωνήσουν ο πρωθυπουργός και προσωπικός φίλος του Δ. Σαββόπουλου Κυριάκος Μητσοτάκης, η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο σκιτσογράφος και σχεδιαστής των εξωφύλλων του Αλέξης Κυριτσόπουλος, ο συγγραφέας Γιώργος Σκαμπαρδώνης, η τραγουδίστρια Δήμητρα Γαλάνη κι ο τραγουδιστής Αλκίνοος Ιωαννίδης, καθώς και ο προσωπικός γιατρός του.