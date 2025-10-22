Σαν τον καραγκιόζη
Ας κρατησουν οι χοροί
Μη μιλάς άλλο για αγάπη
Συννεφούλα
Σου μιλώ και κοκκινίζεις
Τι έπαιξα στο Λαύριο
Η Δημοσθένους λέξις
Ζεϊμπέκικο
Το τραγουδούσε ο ίδιος: «να δω τους ποιητές πρόλαβα εγώ». Και το εννοούσε. Εμπνεόταν από τους στίχους και τα σπαράγματά τους δημιουργώντας από το μηδέν τα δικά του τραγούδια
Το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο.
57 χρόνια έρωτα και αφοσίωσης
Τον Διονύση Σαββόπουλο χαρακτηρίζει ως «χαρισματικό τραγουδοποιό, ποιητή και μοναδικό ραψωδό» η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), σε ανακοίνωσή της για την απώλεια του σπουδαίου δημιουργού. Όπως αναφέρεται, ο Σαββόπουλος άφησε βαθύ και ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και στην πολιτιστική ζωή της χώρας. Η ΠΕΔΚΜ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και […]