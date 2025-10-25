Τον Διονύση Σαββόπουλο πέρα από την καλλιτεχνική του υπόσταση, όπως ήταν ως άνθρωπος, ως οικογενειάρχης, περιέγραψαν στο δικό τους τελευταίο αντίο δύο δικοί του άνθρωποι, ο γιος του και ο εγγονός του.

«Εμένα ξηλώθηκε να μου πληρώσει την εκπαίδευσή μου, όταν σπούδασα στην Αμερική κι από την άλλη είχε μια πνευματικότητα και αναχωρούσε και πήγαινε στο Πήλιο για εννιά μήνες», είπε ο γιος του και συμπλήρωσε: «Κατάλαβα το μήνυμα που πήγε να μας περάσει, ότι είμαστε αυτό που είμαστε, με το σπίτι μας, το αυτοκίνητό μας, τα ρούχα μας και ταυτόχρονα είμαστε κάτι έξω από αυτό το υλικό, παραδίπλα. Η πνευματική μεριά και η υλική μεριά τρέχουν ταυτόχρονα. Εμείς έχουμε την τάση να τα ξεχνάμε». «Αλλά προσπαθούσε να μας πει, ότι το άυλο και το υλικό ήταν ταυτόχρονα», τόνισε ο γιός του Διονύση Σαββόπουλου.

«Η ψυχή σου μένει μαζί μας»

«Από την αγάπη σου κατάφερες να μου μάθεις τι είναι να είσαι άνθρωπος, τα καλά και τα κακά» είπε στον επικήδειό του ο εγγονός του Διονύση Σαββόπουλου. Ο νεαρός αποκάλυψε, ότι όταν ήταν μικρός, ένιωθε κόμπο στον λαιμό του από συγκίνηση, κάθε φορά που ήταν μαζί. «Αυτή η συγκίνηση ερχόταν από την αγάπη που λάμβανα» τόνισε και κατέληξε: «Η ψυχη σου μένει μαζι μας, σε αγαπώ πολύ».