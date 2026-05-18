Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, ο Πεπ Γκουαρδιόλα ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την τεράστια διαδρομή του στη Μάντσεστερ Σίτι, αποχωρώντας από τον πάγκο της ομάδας μετά το τελευταίο παιχνίδι της φετινής Premier League απέναντι στην Άστον Βίλα.

🚨 Pep Guardiola, expected to leave Man City THIS summer with Enzo Maresca always been as the ONLY replacement wanted. Pep ready to say goodbye in the next days, while Maresca said yes to Manchester City months ago. pic.twitter.com/uHcoLRm6Iz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Ο Καταλανός τεχνικός φέρεται να βάζει τέλος σε μια δεκαετία γεμάτη επιτυχίες στο «Έτιχαντ», έχοντας μετατρέψει τη Σίτι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Στα δέκα χρόνια παρουσίας του στον σύλλογο κατέκτησε συνολικά 20 τίτλους, ανάμεσά τους έξι πρωταθλήματα Αγγλίας και το πρώτο Champions League στην ιστορία της ομάδας.

Ιδιαίτερα ξεχωριστό θεωρείται το επίτευγμα των τεσσάρων συνεχόμενων Premier League, κάτι που δεν είχε πετύχει ποτέ άλλη ομάδα στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Όπως αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ, στο εσωτερικό της ομάδας θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως η ανακοίνωση της αποχώρησης είναι θέμα χρόνου, ενώ ήδη υπάρχουν πληροφορίες ότι η διοίκηση έχει ενημερώσει συνεργάτες και χορηγούς ενόψει των επίσημων εξελίξεων.

Pep Guardiola will leave his role as Manchester City manager this summer, ending one of the most successful managerial tenures in Premier League history, with former Chelsea boss Enzo Maresca expected to replace him. Full story from @David_Ornstein and @SamLee — free to read ⬇️… pic.twitter.com/tLksalvITh — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 18, 2026

Παρά το γεγονός ότι ο 55χρονος προπονητής έχει ακόμη έναν χρόνο συμβολαίου, δεν αποκλείεται να παραμείνει στη Μάντσεστερ Σίτι από διαφορετικό πόστο μετά την αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία.

Την ίδια στιγμή, o Έντσο Μαρέσκα φαίνεται πως θα είναι ο διάδοχος του Καταλανού.

Η Σίτι προέρχεται από την κατάκτηση του FA Cup απέναντι στην Τσέλσι στο «Γουέμπλεϊ», ενώ συνεχίζει μέχρι τέλους τη μάχη με την Άρσεναλ για την κορυφή της Premier League.