Ο Διονύσης Σαββόπουλος τον Ιούνιο του 2025 προετοιμαζόταν για τη συναυλία του στο Rockwave στη Μαλακάσα, που αποδείχθηκε η τελευταία του.

Στην εκδήλωση βρέθηκε ένα ετερόκλητο κοινό. Τρεις διαφορετικές γενιές, ακόμη και νέοι 20 χρόνων, άκουσαν τον Σαββόπουλο να γυρίζει πίσω στις δεκαετίες του ’60 και του ’70.

Μέσω ενός βίντεο, ο γιος του, Ρωμανός, ευχαρίστησε φίλους και θαυμαστές για την συμπαράσταση και την αγάπη τους:

«Το τελευταίο διάστημα ήταν ευχαριστημένος και πλήρης. Γενναιόδωρος, συναισθηματικός, γεμάτος αγάπη και ευγνωμοσύνη, για εμάς, για τους φίλους του και για τη ζωή που έζησε».

Ο σπουδαίος Σαββόπουλος έφυγε ήρεμος και γαλήνιος το βράδυ της Τρίτης. Δίπλα του ήταν η οικογένεια, οι φίλοι και το βιβλίο του Μάνου Χατζηδάκη που αγαπούσε ιδιαίτερα.

«Διάβασε αυτή τη σελίδα και τη δεύτερη. Το έκλεισε, το έβαλε στο κομοδίνο και μετά έκλεισε τα μάτια του. Η τελευταία σκηνή δηλαδή του Διονύση διαβάζοντας Χατζηδάκη γιατί τον αγαπούσε υπερβολικά», είπε ο συνεργάτης του, Γιώτης Κιουρτσόγλου.

Εντύπωση προκάλεσε η απουσία σχεδόν όλων των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης από την κηδεία.

Η φωτογραφία από την πρώτη σειρά καθισμάτων με τις άδειες καρέκλες προκάλεσε αντιδράσεις.