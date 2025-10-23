«Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν προφανώς μια πολύ κρίσιμη εξέλιξη, που δημιουργεί προβληματισμό, αναζητήσεις και ερωτήματα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά και σε όλους τους πολίτες. Πήρα την πρωτοβουλία και τοποθετήθηκα καθαρά από την πρώτη μέρα. Δεν υποτιμούμε ούτε την κοινή μας πορεία, ούτε το πολιτικό κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα. Ακόμα και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Αυτό που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό είναι η ενωτική και συνθετική προοδευτική διέξοδος. Και η δική μας πρόταση περιλαμβάνει την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τη μεγάλη αλλαγή και ανανέωση που έχουμε πετύχει» τόνισε στην εισήγησή του ο προέδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος.

Μέσα στην συνεδρίαση, ο Παύλος Πολάκης περιέγραψε ως διασπαστική τακτική τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα. Παίρνοντας τον λόγο, ο Φάμελλος απάντησε πως είναι «κάθετα αντίθετος» σε αυτή την προσέγγιση.

Τα βασικά σημεία της είσήγησής του κ. Φάμελλου:

Οι πολιτικές εξελίξεις μετά την Κεντρική μας Επιτροπή είναι πυκνές.

Η κυβέρνηση έφερε και ψήφισε το 13ωρο, εφαρμόζοντας έναν εργασιακό μεσαίωνα. Η αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης εντείνει την εκμετάλλευση και τις ανισότητες. Η ΝΔ υλοποιεί πολιτικές εις βάρος του κόσμου της εργασίας, κάτι που απεικονίζεται και στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων και στη μείωση της συμμετοχής της εργασίας στο ΑΕΠ της χώρας.

Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, έγινε μια κρίσιμη και αποκαλυπτική συζήτηση στη Βουλή -μετά το φιάσκο της Νέας Υόρκης- η οποία φανέρωσε τις πολλαπλές υποχωρήσεις και ήττες της κυβέρνησης με ευθύνη του ίδιου του κ. Μητσοτάκη. Η πολιτική του δεδομένου συμμάχου παράγει μόνο προβλήματα. Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε, για να βγει από το αδιέξοδο, να ανακοινώσει δύο πρωτοβουλίες, που δεν είναι πρωτοβουλίες! Μια για τη Μονή του Σινά και μία για τη Σύνοδο των παράκτιων χωρών, με τεράστια ανωριμότητα.

Υπήρξαν και θέματα που προέκυψαν μετά τη δικαίωση του αγώνα του Πάνου Ρούτσι. Αφού υπήρξε μια σαφέστατη υποχώρηση και ήττα της κυβέρνησης, ακολούθησε μια -τραμπικής έμπνευσης- τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη που αμφισβητεί δημοκρατικά δικαιώματα και Συνταγματικές Αρχές. Αποκαλύπτει την προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να τα βρει με την ακροδεξιά (η οποία υπάρχει και μέσα στο κόμμα του), αλλά και να λύσει τα εσωκομματικά του προβλήματα με τον κ. Δένδια.

Την ίδια στιγμή, θέλει να κρύψει ότι η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής στη χώρα, ενώ υπάρχει πλήρης κατάρρευση του πρωτογενή τομέα, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέδειξε καταθέτοντας την πρώτη Επίκαιρη Επερώτηση αυτής της Κοινοβουλευτικής Συνόδου.

Ο τίμιος αγροτικός κόσμος είναι στα κάγκελα. Και γιατί πολλές φορές δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο κόστος παραγωγής και γιατί βλέπει ότι η κυβέρνηση είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πλέον γίνεται πανευρωπαϊκά γνωστό. Γαλάζια στελέχη, όπως ο περίφημος «Φραπές» μαθαίνουμε ότι ελέγχεται για μαύρα εκατομμύρια ευρώ και πολυτελή αυτοκίνητα. Η εγκληματική συμμορία πλέον αναγράφεται στα ευρωπαϊκά έγγραφα και ο κ. Μητσοτάκης το μόνο που κάνει είναι να κουκουλώνει το σκάνδαλο, απορρίπτοντας την Προκαταρκτική Επιτροπή.

Αυτή η κυβερνητική πολιτική μειώνει συνολικά το ΑΕΠ της χώρας και την απαξιώνει κοινωνικά, αναπτυξιακά και οικονομικά. Και η απάντηση του κ. Μητσοτάκη είναι ο αυταρχισμός ακόμα και σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς που σήμερα διαδήλωναν για ένα δίκαιο σχολείο.

Πρέπει να φύγουν το συντομότερο. Η πλειονότητα της κοινωνίας ζητά πολιτική αλλαγή, δεν εμπιστεύεται τον κ.Μητσοτάκη και πιστεύει ότι έχουμε μια κυβέρνηση διαφθοράς, όπου πλέον προκύπτουν κεντρικά ζητήματα δημοκρατίας και συμφερόντων της χώρας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και καιρό έχει πάρει πρωτοβουλίες πολιτικής αλλαγής. Ολοκληρώσαμε μετά το Συνέδριό μας την παρουσίαση της Προοδευτικής Ελλάδας στη ΔΕΘ, ολοκληρώσαμε στην Κεντρική Επιτροπή όλες τις οργανωτικές αλλαγές και έχουμε καταθέσει ένα πλήρες πολιτικό σχέδιο συνεργασιών. Η πρόταση για κοινό ψηφοδέλτιο των πολιτικών δυνάμεων έχει κατατεθεί προσωπικά από εμένα και από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από τον Ιανουάριο του 2025, διότι αποτελεί κοινωνικό αίτημα.

Έχουμε προτείνει κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, φόρουμ διαλόγου, αλλά και εξωκοινοβουλευτικές συμμαχίες για τα προβλήματα της κοινωνίας. Οι λίγες θετικές στιγμές είχαν μεγάλο αποτύπωμα… Όμως και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Αριστερά έχουμε αρνήσεις και υπαναχωρήσεις. Και εδώ υπάρχουν ξεκάθαρες ευθύνες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και έναν χρόνο κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Από την αναξιοπιστία και από το ναδίρ, έχει αλλάξει. Έχει ανανεώσει τα Όργανά του. Έχει δυναμική παρουσία μέσα και έξω από τη Βουλή. Λύσαμε σοβαρά προβλήματα του παρελθόντος και δεν έχουμε αφήσει ποτέ χωρίς αντιπολίτευση την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και βεβαίως πήραμε πρωτοβουλίες στρατηγικής σημασίας για το πολιτικό μας σχέδιο.

Πιστεύουμε στην κοινωνική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Το κόμμα μας είναι σύγχρονος πολιτικός οργανισμός με τις παρακαταθήκες του, το πρόγραμμά του, τις αξίες του και το έργο της κυβέρνησης ’15-‘19.

Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την πολιτική αλλαγή είναι η πλειοψηφική κοινωνική συμφωνία και η συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική δράση. Δεν μπορεί να γίνει από τα πάνω αυτή η αλλαγή. Για τον λόγο αυτόν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πάρει πρωτοβουλίες: Δείχνουμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ότι τα προβλήματα έχουν κόμμα και χρώμα. Αυτό εισπράττω από όλη την κοινωνία στις περιοδείες των τελευταίων εβδομάδων.

Ταυτόχρονα καταθέτουμε λύσεις οι οποίες έχουν ταξικό, αριστερό πρόσημο κοινωνικής δικαιοσύνης. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα τροφοδοτήσουμε την κοινωνική συζήτηση και την ανάγκη προοδευτικής διεξόδου, είτε προγραμματικά, είτε με την κουλτούρα των συμμαχιών.

Να αποκτήσει σχήμα, μορφή και περιεχόμενο η προοδευτική συνεργασία, στην οποία κανείς δεν περισσεύει. Να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το κόμμα που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην πλατιά ενωτική πρωτοβουλία του προοδευτικού χώρου και του προοδευτικού ψηφοδελτίου.

Σε αυτή την κατεύθυνση σας ζητώ να αναλάβουμε πρωτοβουλίες συνεργασιών και κοινής δράσης -όπως αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή- και τοπικά και κεντρικά για τα πραγματικά προβλήματα του λαού και της πολιτικής.

Στο θέμα που προέκυψε με τον Άγνωστο Στρατιώτη, είπα ξεκάθαρα ότι θα καταργήσουμε την τροπολογία – ντροπή στην πράξη. Και πρέπει όλες οι προοδευτικές δυνάμεις, οι κοινωνικές δυνάμεις, οι δυνάμεις της διανόησης και του πολιτισμού να πάρουμε κοινές πρωτοβουλίες, μαζί στην πλατεία Συντάγματος.

Από αυτό, μέχρι και τα μεγάλα ζητήματα της ακρίβειας, της στέγης, του πρωτογενούς τομέα, της Συνταγματικής Αναθεώρησης επικροτώ τις πρωτοβουλίες που έχουν πάρει οι Οργανώσεις μας σε όλη την Ελλάδα. Παίρνουμε πρωτοβουλίες, συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες άλλων, ενθαρρύνουμε πρωτοβουλίες. Αναδεικνύουμε το μείζον ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση και ότι η πρέπει απάντηση να δοθεί από την προοδευτική πλευρά. Γι’ αυτό και απαιτείται ένας πλουραλισμός πρωτοβουλιών που να θέτει το βασικό ερώτημα: Γιατί να μη συνεργαστούμε;

Παρά τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις, τηρώ όλες τις δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να αλλάξει και να γίνει ένας αποτελεσματικός, δυναμικός, αριστερός πολιτικός οργανισμός.

Η εσωκομματική συζήτηση οφείλει να είναι πολιτική. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις είναι δημοκρατία, αλλά δεν πρέπει να μας οδηγούν σε εσωστρέφεια ή αδράνεια. Έχουμε ευθύνη, έχουμε συλλογικότητα, έχουμε σχέδιο. Με πολιτική δράση, αυτοπεποίθηση, ψυχραιμία και ενότητα οφείλουμε να ανταποκριθούμε στη συζήτηση και για το σήμερα και για το αύριο.

Η κοινωνία απαιτεί απάντηση στα προβλήματα της και όλα τα μέλη και στελέχη να περιφρουρήσουμε τη συλλογικότητα, το κόμμα μας και το πολιτικό μας σχέδιο.