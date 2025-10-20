Σε περιοδεία στη Δράμα βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, στο πλαίσιο του προγράμματος εξορμήσεων που αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Κατά την επίσκεψή του στο Εργατικό Κέντρο της πόλης, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, από τις οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις έως τα ζητήματα Υγείας και Παιδείας. Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «εξαπάτησε τη Δράμα και τους πολίτες της το 2019», σημειώνοντας πως «όχι απλά δεν βοήθησε τον τόπο, αλλά σταμάτησε και το τρένο».

«Έξι χρόνια οι πολίτες της Δράμας περιμένουν να προοδεύσει το έργο της σύνδεσης με την Εγνατία και αυτό καθυστερεί. Ούτε οδικές, ούτε σιδηροδρομικές συνδέσεις», είπε, διερωτώμενος «πώς μπορεί να εξυπηρετηθεί η τοπική εργασία, το τοπικό προϊόν, η επιχειρηματικότητα, ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας, από τα κρασιά μέχρι τα μάρμαρα, ώστε να ζήσει αξιοπρεπώς μια οικογένεια εδώ στη Δράμα;».

«Δυστυχώς για τον κ. Μητσοτάκη, οι ακρίτες είναι μόνο υποκριτικές φωτογραφίες στους φράχτες», σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Προβλήματα στο Νοσοκομείο και στην Υγεία

Κατά την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο της Δράμας, ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε τις ελλείψεις και τα προβλήματα του ιδρύματος. Όπως είπε, «με καλλωπισμένους κτιριακούς χώρους, που είναι απαραίτητοι, δεν λύνεται το πρόβλημα αν δεν έχεις μέσα γιατρούς».

Τόνισε την ανάγκη για άμεσο διπλασιασμό των αμοιβών των γιατρών, ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά και σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για την Υγεία. «Δεν μπορεί να έχουμε υστέρηση σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της Υγείας και της Παιδείας και να περιμένουμε σοβαρές υπηρεσίες με αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση», ανέφερε.

Αγροτική παραγωγή και ερήμωση της υπαίθρου

Αναφερόμενος στο πρόβλημα της «ερήμωσης της υπαίθρου», ο κ. Φάμελλος επεσήμανε ότι συνδέεται με το δημογραφικό, τις ελλείψεις σε προσβάσεις, αλλά και με την κατάσταση στην Υγεία και την Παιδεία. Ειδική αναφορά έκανε στον πρωτογενή τομέα, σημειώνοντας ότι «υπάρχει μια ναρκοθέτηση όλου του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα», εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής, της έλλειψης εργατικών χεριών και της αδυναμίας χρηματοδότησης.

Παράλληλα, έκανε λόγο για το «τεράστιο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», υποστηρίζοντας ότι «οι γαλάζιες ακρίδες φάγανε ένα δισ. ευρώ, που ήταν για τους τίμιους αγρότες και αγρότισσες και της Δράμας».

Εργασιακά δικαιώματα και νεομετανάστευση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατήγγειλε «επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη». Όπως είπε, οι εργαζόμενοι του Εργατικού Κέντρου Δράμας τον ενημέρωσαν «για τα εξοντωτικά ωράρια και για το πως ο εργαζόμενος δεν μπορεί να αντισταθεί στις εργοδοτικές πιέσεις για 13ωρο», αλλά και για περιπτώσεις όπου «εργοδότης πήγε στο ATM για να πάρει το δώρο Χριστουγέννων από εργαζόμενο πίσω».

Αναφέρθηκε επίσης στο πρόβλημα της «νεομετανάστευσης», λέγοντας πως «δεν υπάρχει μέλλον με αυτούς τους μισθούς για τους νέους και τις νέες της περιοχής» και προειδοποίησε για «ένα νέο κύμα μετανάστευσης το 2025 στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη».

Κάλεσμα σε προοδευτική συνεργασία

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι «η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη είναι η ένατη από το τέλος περιφέρεια της Ευρώπης στις 237, βάσει του μέσου μισθού σε όρους αγοραστικής δύναμης». Όπως σημείωσε, «αυτό ζει τελικά ο πολίτης στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη, στη Δράμα. Γι’ αυτό δεν μπορεί να μείνει στη Δράμα και στο νομό ο πολίτης».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι «το καθεστώς Μητσοτάκη έχει βάλει όλη την Ελλάδα σε ένα πλαίσιο λειτουργιών που έχουν μόνο εξάρτηση και διαφθορά» και πρόσθεσε πως «αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να αποτινάξουμε». Κάλεσε δε σε «μεγάλη συνεργασία των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων» για την επόμενη μέρα.