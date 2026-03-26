Αθωωτική απόφαση εξέδωσε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου για ξενοδόχο που είχε κατηγορηθεί από Αμερικανίδα τουρίστρια για παράνομη κατακράτηση.

Το δικαστήριο ανέδειξε σημαντικές αντιφάσεις στην κατάθεση της γυναίκας, απορρίπτοντας το σενάριο περί εγκλωβισμού. Η υπόθεση, που απασχόλησε τη Δικαιοσύνη στο Ηράκλειο, αφορούσε Αμερικανίδα τουρίστρια, η οποία – σύμφωνα με όσα προέκυψαν στη δίκη – φέρεται να επιχείρησε να αποφύγει την πληρωμή της διαμονής της, προχωρώντας σε σοβαρή καταγγελία κατά του ξενοδόχου.

Το δικαστήριο έκρινε σήμερα Πέμπτη (26/3) αθώο τον νόμιμο εκπρόσωπο γνωστού ομίλου ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Η τουρίστρια είχε υποστηρίξει, ότι ο ξενοδόχος την κράτησε παρά τη θέλησή της στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και ότι άσκησε σωματική βία εις βάρος της.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει το 2022, όταν η γυναίκα υπέβαλε μήνυση, ισχυριζόμενη πως μετά από διαπληκτισμό με τον ξενοδόχο και ενώ ετοιμαζόταν να αποχωρήσει, εκείνος την κλείδωσε στο δωμάτιο και την εξανάγκασε να παραμείνει. Όπως ανέφερε, είχε προηγουμένως ακυρώσει την κράτησή της μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και είχε λάβει επιστροφή χρημάτων.

Κατά τη διάρκεια της εκδίκασης, εντοπίστηκαν σοβαρές αντιφάσεις στην κατάθεσή της, οι οποίες θεωρήθηκαν καθοριστικές για την τελική κρίση. Δεν προσκομίστηκαν ιατρικά στοιχεία, που να επιβεβαιώνουν άσκηση βίας, ενώ αμφισβητήθηκε και ο ισχυρισμός περί «κλειδώματος» στο δωμάτιο.

Η ίδια ανέφερε, ότι της αφαιρέθηκε το κλειδί, ωστόσο – όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο – το δωμάτιο λειτουργούσε με ηλεκτρονική κάρτα και διέθετε εσωτερικό μηχανισμό ανοίγματος, που επιτρέπει την έξοδο ακόμη και χωρίς την κάρτα.

Ο κατηγορούμενος, που παρέστη αυτοπροσώπως, υποστήριξε ότι η καταγγελία δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα και είχε στόχο την αποφυγή πληρωμής της διαμονής.