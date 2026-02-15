Συναγερμός σήμανε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στο κέντρο της Αθήνας, όταν βρέθηκε νεκρή μία 53χρονη υπήκοος Ισραήλ μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα, η οποία ήταν παραγωγός ταινιών, διέμενε σε δωμάτιο του 5ου ορόφου ξενοδοχείου στην οδό Λέκκα, όπου είχε καταλύσει από τις 4 Φεβρουαρίου. Τη σορό της εντόπισε ο αδελφός της, που την αναζητούσε καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Η 53χρονη έφερε μώλωπες στον λαιμό και στα κάτω άκρα, ενώ στο δωμάτιο βρέθηκαν και πολλά χάπια. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών κάνουν λόγο για πιθανή αυτοχειρία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής, προκειμένου να ερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Έχει παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνουν καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου.