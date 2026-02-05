Μια γυναίκα νεκρή και τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός του σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης στον ΒΟΑΚ, μετά τον κόμβο του Πλατανιά στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, στο τροχαίο εμπλέκονται τρία οχήματα, στα οποία εγκλωβίστηκαν η οδηγός του ενός οχήματος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και τρεις τραυματίες που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο, με τον έναν από αυτούς να υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το κόκκινο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε η άτυχη γυναίκα, κινούνταν στο ρεύμα από τα Χανιά προς τον Κίσσαμο και τα άλλα δύο αυτοκίνητα κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση. Από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία το κόκκινο αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με ένα από τα δύο αυτοκίνητα που κινούνταν αντίθετα και στο δεύτερο έπεσε αυτοκίνητο που ακολουθούσε.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που η μηχανή του κόκκινου αυτοκινήτου εκσφενδονίστηκε αρκετά μέτρα μακριά από το σημείο της μετωπικής, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το zarpanews.gr. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των ατόμων και η Τροχαία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργείται από τις Αρχές.