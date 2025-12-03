Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και ο οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα. Το περιστατικό συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στον κόμβο της Γιόφυρου επί του ΒΟΑΚ.

Στον τόπο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με διασώστες της 3ης ΕΜΑΚ να επιχειρούν τον απεγκλωβισμό του 36χρονου οδηγού. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες, ο άνδρας ανασύρθηκε με τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Μαζί του στο Ι.Χ. επέβαινε και μία γυναίκα, η οποία κατάφερε να βγει μόνη της από το αναποδογυρισμένο όχημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ζωή και των δύο επιβαινόντων δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ολισθηρότητα του οδοστρώματος λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.