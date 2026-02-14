Μεγάλη φωτιά στη Λαμία προκάλεσε κινητοποίηση της Πυροσβεστικής τα ξημερώματα του Σαββάτου (14.02.2026), σε μια επιχείρηση κατάσβεσης και απεγκλωβισμού που διήρκεσε αρκετές ώρες.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 05:00 το πρωί σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης. Οι πυροσβέστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο, δίνοντας μάχη με τις φλόγες που είχαν επεκταθεί γρήγορα στο εσωτερικό του σπιτιού.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε η σορός μιας γυναίκας, η οποία βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο διαμέρισμα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν επίσης να απεγκλωβίσουν δύο ακόμη γυναίκες από γειτονικό διαμέρισμα, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στη Λαμία. Επιχειρουν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. H πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 14, 2026

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά παραμένουν άγνωστες, ενώ αρμόδιο κλιμάκιο διερευνά τα αίτια.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πέντε οχήματα με δώδεκα πυροσβέστες και ένα γερανοφόρο όχημα.