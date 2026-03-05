Ένας 15χρονος μαθητής γαλλικής καταγωγής έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου στην Ομόνοια, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος βρισκόταν στην πρωτεύουσα στο πλαίσιο εκδρομής που είχε οργανώσει το σχολείο στο οποίο φοιτά. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Σολωμού 72.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο το παιδί είχε ήδη καταλήξει. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων χωρίς τις αισθήσεις του.