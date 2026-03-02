Τραγωδία σημειώθηκε στην Αμφιάλη, όταν μια 16χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της πέφτοντας από το μπαλκόνι πολυκατοικίας, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η ανήλικη βρισκόταν σε πάρτι που πραγματοποιούνταν σε σπίτι της περιοχής και διασκέδαζε μαζί με συνομήλικούς της.

Η 16χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο δωμάτιο μαζί της βρίσκονταν ακόμη τέσσερα ανήλικα άτομα – δύο αγόρια και δύο κορίτσια – τα οποία οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Δημοτικού Θεάτρου για να καταθέσουν.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει συλληφθεί και η μητέρα της 17χρονης που φέρεται να φιλοξενούσε το πάρτι.

Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και προσπαθεί να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση της ανήλικης, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.