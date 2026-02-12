Αναμορφωτικό μέτρο επιβλήθηκε σε 15χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος παραπέμφθηκε σε δίκη με την κατηγορία ότι διένειμε μέσω διαδικτύου φωτογραφίες και βίντεο, όπου εμφανιζόταν γυμνή ή ημίγυμνη μία συνομήλική του.

Η ανήλικη φέρεται να αποπειράθηκε δύο φορές να θέσει τέλος στη ζωή της, όταν πληροφορήθηκε για τη διακίνηση του υλικού. Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη τον Απρίλιο του 2024, έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε η μητέρα του τότε 13χρονου κοριτσιού στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ.

Το Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης έκρινε τον 15χρονο ένοχο και του επέβαλε το αναμορφωτικό μέτρο της ανάθεσης της επιμέλειάς του σε επιμελητή ανηλίκων για διάστημα έξι μηνών. Το δικαστήριο δέχθηκε επίσης, ότι το θύμα αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, γεγονός που η υπεράσπιση αμφισβήτησε.

Κατά τη διαδικασία, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, ο ανήλικος φέρεται να παραδέχθηκε, ότι απέστειλε το επίμαχο υλικό σε έναν φίλο του, αναγνωρίζοντας το σφάλμα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι το υλικό είχε σταλεί με πρωτοβουλία της ανήλικης, με την οποία επικοινωνούσε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής το προηγούμενο διάστημα.