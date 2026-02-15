Σοκ στη Νίκαια προκαλεί η υπόθεση δύο νεαρών, 19 και 20 ετών, που κατηγορούνται για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος ανηλίκου. Θύμα της άγριας σεξουαλικής κακοποίησης φέρεται να είναι ένας 17χρονος.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις 13 Φεβρουαρίου από αστυνομικούς ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και μία 15χρονη, ενώ οι τρεις συνελήφθησαν κατόπιν ενταλμάτων. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία της μητέρας του ανήλικου θύματος, η οποία ανέφερε στις αρχές τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και εξευτελισμού του γιου της.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 19χρονος φέρεται να κάλεσε τον 17χρονο στο σπίτι του τον περασμένο Δεκέμβριο. Όταν εκείνος έφτασε, στο σπίτι βρίσκονταν επίσης ένας κοινός τους φίλος και η ανήλικη σύντροφος του 19χρονου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του θύματος εκεί, οι κατηγορούμενοι φέρονται να του πέταξαν αντικείμενα, όπως αυγά και ξύδι, να τον χλεύασαν και να κατέγραψαν τα γεγονότα σε βίντεο, προκαλώντας του σοβαρή ψυχολογική και σωματική ταπείνωση.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Για την υπόθεση, η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:

«Από αστυνομικούς ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθησαν, δυνάμει εντάλματος, την 13-2-2026 σε περιοχή της Αττικής, -2- ημεδαποί, ηλικίας 20 και 19 ετών, κατηγορούμενοι για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος ανηλίκου κατά συναυτουργία. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έτερη ανήλικη.

Ειδικότερα, οι δύο συλληφθέντες μαζί με την ανήλικη, κατηγορούνται ότι προέβησαν στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις σε βάρος ανηλίκου, τον περασμένο Δεκέμβριο, εντός της οικίας του 19χρονου συλληφθέντα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».