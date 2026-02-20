Για βιασμό ανήλικης κατηγορείται 24χρονος στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία που οδήγησε στη σχημάτιση δικογραφίας εις βάρος του.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το περιστατικό φέρεται να συνέβη τον Αύγουστο του 2024, όταν η καταγγέλλουσα ήταν 17 ετών. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς αφορά ανήλικο θύμα και νεαρό δράστη.

Όπως κατήγγειλε η ίδια η ανήλικη, γνώριζε τον 24χρονο από κοινές παρέες. Οι γενετήσιες πράξεις, σύμφωνα με την καταγγελία της, έγιναν παρά τη θέλησή της σε χώρο εργασίας του – συγκεκριμένα σε περίπτερο.

Η υπόθεση ερευνήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του 24χρονου αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για τα περαιτέρω.