Ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του σήμερα το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη καθώς έπεσε στο κενό από μπαλκόνι του 2ου ορόφου.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 87χρονος έπεσε από το μπαλκόνι στις Συκιές Θεσσαλονίκης, καθώς άγνωστος παραμένει ο λόγος πίσω από την πτώση του.

Οι γείτονες βρήκαν  τον ηλικιωμένο και ειδοποίησαν την αστυνομία

Το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για το περιστατικό από κάτοικους της γειτονιάς γύρω στις 13:30 το μεσημέρι.

Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο ήταν ήδη αργά.  Ο ηλικιωμένος δεν έχει τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

