Με ήπιες θερμοκρασίες για την εποχή, αλλά και λίγη ψύχρα, κατά τόπους νεφώσεις και ασθενή φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και νότια, θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Παρασκευή, περιορισμένη ορατότητα τη νύχτα και το πρωί, αλλά και ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο συνθέτουν το σκηνικό, ενώ σταδιακά από την Κυριακή η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, κυρίως στις μέγιστες τιμές.

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου: Τοπικές βροχές στα νοτιοδυτικά – Μικρή πτώση θερμοκρασίας

Την Παρασκευή, στην Πελοπόννησο, κυρίως στη δυτική και νότια, καθώς και στο νότιο Ιόνιο, αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Στην Εύβοια και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές έως αργά το μεσημέρι.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια, ωστόσο κατά διαστήματα θα σημειώνονται αυξημένες νεφώσεις στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη.

Ομίχλες και περιορισμένη ορατότητα

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα ανατολικοί νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, τοπικά 6, ενώ στα κεντρικά και νότια θα φτάνουν έως και 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 10 με 11 και τοπικά 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 15 βαθμούς, ενώ τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 16 και πιθανώς 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, ενώ από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 13 και τοπικά 14 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται μερική ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 12 και τοπικά 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Τι καιρό θα έχουμε το Σαββατοκύριακο

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου: Ήπιος καιρός χωρίς αξιόλογη μεταβολή

Το Σάββατο αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι αυξημένες στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα νοτιοδυτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, με σχηματισμό ομίχλης. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς και βαθμιαία ανατολικοί 2 με 3 και τοπικά 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στα βόρεια τους 11 με 12 και τοπικά 13 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 13 με 15 βαθμούς, ενώ τοπικά στα δυτικά θα αγγίξει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα εκδηλωθεί τοπικά στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Κυριακή 1 Μαρτίου: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Την Κυριακή στα βόρεια ηπειρωτικά ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειώνονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, το νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην Κρήτη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 3 και τοπικά 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές, ιδιαίτερα στα βόρεια, ενώ παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.