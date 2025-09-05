Νεκρή εντοπίστηκε η τουρίστρια από την Ολλανδία, η οποία αναζητούνταν από το απόγευμα της Κυριακής στο Ζαγόρι, στην ευρύτερη περιοχή του Βίκου. Το άψυχο σώμα της βρέθηκε σε χαράδρα βάθους 300 μέτρων, κάτω από τη θέση Μπελόη, σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και επικίνδυνο σημείο.

Οι έρευνες ξεκίνησαν το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο σύζυγός της απευθύνθηκε στις αρχές μέσω του 112, δηλώνοντας την εξαφάνισή της. Το ζευγάρι, που έκανε διακοπές με τροχόσπιτο στη γραφική περιοχή, σύμφωνα με πληροφορίες επισκέφθηκε το σημείο-θέα Μπελόη. Όπως ανέφερε ο ίδιος, σε μια στιγμή που η 65χρονη γυναίκα του απομακρύνθηκε για να φωτογραφίσει το μοναδικό τοπίο, ο ίδιος τη «έχασε από τα μάτια του μέσα σε ελάχιστα λεπτά».

Συντονισμένες έρευνες σε δύσβατο έδαφος

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού από τις αρμόδιες αρχές, με σημαντική συνδρομή της Ομάδας Drone της Πυροσβεστικής. Τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα έπαιξαν καταλυτικό ρόλο, καθώς η περιοχή είναι ιδιαίτερα δυσπρόσιτη και βραχώδης, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των διασωστικών συνεργείων.

Για την ανάσυρση της σορού κινητοποιήθηκε η 5η ΕΜΑΚ, που αναμένεται να κατέβει εντός της ημέρας στη χαράδρα, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων διασωστών. Η τραγική κατάληξη συγκλονίζει τόσο την τοπική κοινωνία όσο και τους επισκέπτες της περιοχής, υπενθυμίζοντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν στα ορεινά και απομονωμένα ελληνικά τοπία.