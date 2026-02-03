Ο 28χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας της Α2 αναφέρει ότι ακολούθησε λάθος το GPS και δεν οδηγούσε εσκεμμένα υπό επήρεια αλκοόλ

Ο Ντένζελ Ζέικερι Μπράιαντ, 28χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας της Χαλκίδας, συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου 31/02/2026, όταν μπήκε με το αυτοκίνητό του στις σιδηροδρομικές γραμμές στην Ιερά Οδό, παρακωλύοντας τη λειτουργία του Προαστιακού. Ο παίκτης δήλωσε ότι δεν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και ότι ακολούθησε κατά λάθος το GPS, προσπαθώντας να επιστρέψει στο σπίτι του μετά από έξοδο με οικογένεια και φίλους. Σύμφωνα με τον ίδιο, μόλις αντιλήφθηκε την κατάσταση κάλεσε αμέσως τις Αρχές.

Ωστόσο, από το αλκοτέστ που έκανε ο παίκτης της Χαλκίδας -αφού στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις- αποδείχθηκε πως είχε καταναλώσει περισσότερη, από την επιτρεπτή, ποσότητα αλκοόλ.

Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό αλκοόλης στον αθλητή της Α2 κατά την 1η μέτρηση ήταν 0,51mg/l και κατά τη δεύτερη 0,56 mg/l. Ο 28χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και παρακώλυση συγκοινωνιών. Μάλιστα δεν διέθετε καν τα έγγραφα που απαιτούνται για την παραμονή του στη χώρα.

Ο Ντένζελ Ζέικερι Μπράιαντ μίλησε για την περιπέτεια του και τις δύο ημέρες που πέρασε στα κρατητήρια.

Μπράιαντ: «Δεν ήμουν μεθυσμένος»

Σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 ο 28χρονος αναφέρθηκε στο πώς κατέληξε να βρίσκεται πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, αλλά και τη δική του εκδοχή για την αντιμετώπισή του από τις αστυνομικές Αρχές.

“Ακολούθησα το GPS. Είχα έρθει με την οικογένεια και φίλους μου στην πόλη και απλώς οδηγούσα για να επιστρέψω σπίτι εκείνο το Σάββατο το πρωί. Στην περιοχή που βρισκόμουν υπήρχε μια δεξιά στροφή, αλλά δεν φαινόταν σωστά στο GPS ότι εκεί ήταν σιδηροδρομικές γραμμές γιατί ο πλαϊνός δρόμος ήταν ένας μικρός δρόμος. Δεν υπήρχε σήμανση”, είπε αρχικά.

Σε ερώτηση που του έγινε για το εάν κατάλαβε ότι οδηγούσε πάνω στις ράγες απάντησε: “Κατάλαβα τι συνέβαινε, αλλά δεν ήταν εσκεμμένο. Ήταν λάθος. Δεν με έπιασαν να οδηγώ με παράνομο επίπεδο αλκοόλ. Δεν ήμουν μεθυσμένος, ήμουν απολύτως συνειδητοποιημένος για την κατάσταση. Γι αυτό και όταν έστριψα δεξιά σταμάτησε αμέσως και προσπάθησα να βγάλω το αμάξι από τις ράγες. Όταν είδα ότι δεν γινόταν, κάλεσα αμέσως την αστυνομία, Η κατάσταση κλιμακώθηκε. Μου είπαν ότι η περιοχή είναι μεταναστευτική και υπονόησαν μέχρι και ότι είχαν πρόθεση τρομοκρατίας και ότι οδηγούσα πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές εσκεμμένα . Κάτι που δεν ισχύει. Στην Αμερική, αν κολλήσεις σε ράγες για οποιαδήποτε λόγο καλείς την αστυνομία για βοήθεια. Εδώ το παρουσίασαν όταν κάλεσα την αστυνομία σαν να άφησα το αυτοκίνητο και να έφυγα”.

Για το πώς ήταν οι δύο ημέρες που έμεινε στο κρατητήριο σημείωσε: “Ήταν από τις πιο δύσκολες ημέρες. Ένιωθα πως κάνοντας το σωστό, τιμωρήθηκα και τα ΜΜΕ με σταύρωσαν και κατέστρεψαν την αξιοπιστία μου και όλα όσα είχα καταφέρει να χτίσω”.