Η Ζωζώ Σαπουντζάκη, η αγαπημένη ηθοποιός του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Οι γιατροί έκριναν αναγκαίο να την κρατήσουν στο νοσοκομείο για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (4 Ιανουαρίου), όταν ο δείκτης οξυγόνου της υποχώρησε και ο προσωπικός της γιατρός συνέστησε τη μεταφορά της στο νοσοκομείο για προληπτικό έλεγχο.

Η μαρτυρία της στενής φίλης και συνεργάτιδάς της

Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου, στενή φίλη και συνεργάτιδα της ηθοποιού, μίλησε για την κατάσταση της υγείας της, διαβεβαιώνοντας ότι «η κυρία Σαπουντζάκη είναι πολύ καλά». Όπως ανέφερε, «την Κυριακή το βράδυ ήμασταν με φίλους στο σπίτι και ένιωσε μία αδιαθεσία».

Η ίδια πρόσθεσε πως «είδα ότι έπεσε λίγο το οξυγόνο, γύρω στο 82. Μίλησα με τον γιατρό της και μου είπε προληπτικά να την πάω στο νοσοκομείο». Οι γιατροί τη νοσήλευσαν ώστε να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και, όπως είπε, «είναι πολύ καλά. Παρασκευή – Σάββατο θα γυρίσει στο σπίτι της».

Η διάθεση της Ζωζώς Σαπουντζάκη

Η κ. Ευστρατιάδου υπογράμμισε ότι «οι γιατροί είπαν πως η Ζωζώ, όπως λέει και το όνομά της, ζει δύο φορές και είναι μια χαρά». Παράλληλα, διέψευσε δημοσιεύματα που συνέδεσαν το πρόσφατο περιστατικό με το εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί η ηθοποιός πριν από δύο χρόνια.

Όπως τόνισε, η διάθεση της Ζωζώς Σαπουντζάκη παραμένει στα ύψη και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για την υγεία της.