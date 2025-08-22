Κορυφώνεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού, αυξάνοντας ξανά τον κίνδυνο να έρθουμε αντιμέτωποι με… μωβ μέδουσες.

Οι μωβ μέδουσες, γνωστές και ως Pelagia noctiluca, αποτελούν ίσως τον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» των λουομένων το καλοκαίρι. Το τσίμπημά τους είναι ιδιαίτερα επώδυνο και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα.

Πού εντοπίζονται φέτος

Δείτε τον χάρτη με παραλίες όπου έχουν αναφερθεί πατώντας ΕΔΩ.

Πώς τις αναγνωρίζετε

Καμπάνα διαμέτρου έως 12 εκ., χρώμα μωβ ή ροζ-καφέ.

Μακριά πλοκάμια (έως 2 μ. συνήθως) με νηματοκύστες που περιέχουν δηλητήριο.

Συχνά παρατηρούνται σε ομάδες, κυρίως κοντά στην επιφάνεια

Προληπτικά μέτρα στην παραλία

Ελέγχετε ανακοινώσεις και αναφορές πριν πάτε για μπάνιο.

Αποφύγετε το κολύμπι σε περιοχές με εμφανείς μέδουσες ή κομμένα πλοκάμια στο νερό.

Χρησιμοποιήστε προστατευτικά ρούχα/στολές κολύμβησης.

Τι να κάνετε αν σας τσιμπήσει

Μην κάνετε:

Μην τρίψετε την περιοχή.

Μην χρησιμοποιήσετε γλυκό νερό ή ξύδι (στη μωβ μέδουσα μπορεί να επιδεινώσει την απελευθέρωση δηλητηρίου).

Τι να κάνετε:

Ξεπλύνετε με άφθονο θαλασσινό νερό. Αφαιρέστε απαλά τυχόν υπολείμματα πλοκαμιών με τσιμπιδάκι ή πλαστική κάρτα. Εφαρμόστε πάγο τυλιγμένο σε ύφασμα για 5-10 λεπτά. Αν υπάρχει έντονος πόνος, χρησιμοποιήστε αντισταμινική ή κορτιζονούχα κρέμα. Σε περίπτωση δύσπνοιας, ζάλης ή πρηξίματος προσώπου, καλέστε άμεσα το 166.

Γιατί φέτος βλέπουμε περισσότερες;

Υπεραλίευση θηρευτών (τόνοι, θαλάσσιες χελώνες).

Κλιματική αλλαγή και αύξηση θερμοκρασίας της θάλασσας.

Μεταβολή θαλάσσιων ρευμάτων.

Χρήσιμα τηλέφωνα & πηγές