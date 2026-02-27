Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ένταξης και χρηματοδότησης έργων από το «Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 2026 – 2030» και τον Άξονα Προτεραιότητας: «Προστασία της Δημόσιας Υγείας».

Μέσω της συγκεκριμένης πρόσκλησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, δύνανται να χρηματοδοτηθούν δράσεις προστασίας της δημόσιας υγείας σε περιοχές επιφανειακών υδάτων όπου αναμένεται ότι θα κολυμπά μεγάλος αριθμός ατόμων και όπου δεν έχει επιβληθεί μόνιμη απαγόρευση της κολύμβησης ή δεν έχει εκδοθεί μόνιμη σύσταση κατά της κολύμβησης.

Ενδεικτικά δύναται να υποβληθούν προτάσεις για τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων προστασίας των λουομένων από μέδουσες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση του πληθυσμού τους στα ύδατα κολύμβησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Όπως επισημαίνει ακόμη η ανακοίνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 1.500.000 ευρώ και δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι Δήμοι:

Διρφύων – Μεσσαπίων.

Ιστιαίας – Αιδηψού.

Καμένων Βούρλων.

Λοκρών.

Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας.

Στυλίδος.

Χαλκιδέων.

Μετά την υπογραφή της πρόσκλησης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Αντιμετωπίζουμε ένα ιδιαίτερο φαινόμενο και λαμβάνουμε μέτρα για να μπορούμε να χαρούμε τις υπέροχες θάλασσες μας, δίχως φόβο, ενοχλήσεις και απρόοπτα για την υγεία μας. Διαθέτουμε χρηματοδότηση 1.500.000 ευρώ από το “Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 2026 – 2030” για να τοποθετηθούν δίχτυα προστασίας στις παραλίες επτά Δήμων. Αναμένουμε πλέον τις δικές τους προτάσεις για να… τρέξει η διαδικασία και να υλοποιηθεί εγκαίρως η δράση».