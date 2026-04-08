Μεγάλη ανησυχία προκάλεσαν το πρωί οι εικόνες από την παραλία του Σιλίφκε στη Μερσίνη όπου εκατοντάδες νεκρές μέδουσες ξεβράστηκαν στην ακτή. Οι κάτοικοι που αντίκρισαν το φαινόμενο έσπευσαν να το καταγράψουν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για νεκρές μετανάστριες μέδουσες Rhopilema Nomadica, οι οποίες προέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα και έχουν σχηματίσει μεγάλη συγκέντρωση στα παράλια της περιοχής.

Στην παραλία της συνοικίας Κουμ, οι μέδουσες που θεωρείται ότι ήρθαν από την Ερυθρά Θάλασσα, ξεβράστηκαν κατά εκατοντάδες, δημιουργώντας εντυπωσιακό αλλά και ανησυχητικό θέαμα. Ο καθηγητής και διευθυντής του Κέντρου Εφαρμογών και Ερευνών Θαλάσσιων Επιστημών του Πανεπιστημίου Μερσίνης, Ντενίζ Αγιάς, εξήγησε ότι οι μέδουσες μεταφέρθηκαν στην ακτή λόγω των ανέμων και των ρευμάτων μετά την πρόσφατη κακοκαιρία.

Ο Αγιάς ανέφερε ότι οι μέδουσες υπάρχουν πάντα στα ανοιχτά, ωστόσο η συγκεκριμένη είδης έχει γίνει κυρίαρχη στον Κόλπο της Μερσίνης και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως σημείωσε, τρέφονται με πλαγκτόν και, όταν υπάρχει αφθονία τροφής, αυξάνουν σημαντικά τον πληθυσμό και τη βιομάζα τους.

«Τα τελευταία δέκα χρόνια, ιδίως από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο, παρατηρούμε έντονα φαινόμενα εκβρασμού. Μετά από καταιγίδες και δυνατούς ανέμους, η εμφάνισή τους στις ακτές έχει πλέον γίνει ρουτίνα», τόνισε ο καθηγητής.

Ο Αγιάς υπογράμμισε ότι οι μέδουσες αποτελούν σοβαρή απειλή για τον τουρισμό και την αλιεία, ενώ προειδοποίησε τους πολίτες να μην τις αγγίζουν.

«Αν υπάρξει επαφή, προκαλούνται ερεθισμοί, πρήξιμο, πόνος και κάψιμο. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να καθαριστεί η περιοχή με καθαρό θαλασσινό νερό και να ζητηθεί άμεσα ιατρική βοήθεια», εξήγησε.

Όπως πρόσθεσε, σε άτομα με αλλεργίες μπορεί να εκδηλωθούν σοβαρές αντιδράσεις, ακόμη και να δημιουργηθεί επικίνδυνη κατάσταση για τη ζωή. «Η επίσκεψη στο νοσοκομείο είναι απαραίτητη», κατέληξε ο καθηγητής.

Πηγή: Sabah