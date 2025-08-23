Ο υπέρμαχος της αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit) Νάιτζελ Φάρατζ παρουσίασε σήμερα τα σχέδιά του για “μαζικές απελάσεις” μεταναστών που διαπλέουν τη Μάγχη με μικρά σκάφη εφόσον το κόμμα του, το ακροδεξιό Reform UK, σχηματίσει την επόμενη βρετανική κυβέρνηση.

Σε συνέντευξη στη σαββατιάτικη έκδοση της εφημερίδας The Times, ο Φάρατζ είπε πως θα αποσύρει τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα υπογράψει συμφωνίες με το Αφγανιστάν, την Ερυθραία και άλλες χώρες από τις οποίες προέρχεται ο μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών που φθάνουν στη χώρα προκειμένου να επαναπατρίσει παράτυπους μετανάστες.

“Μπορούμε να είμαστε καλοί με τους ανθρώπους, μπορούμε να είμαστε καλοί με άλλες χώρες, ή μπορούμε να είμαστε πολύ σκληροί με άλλες χώρες… Εννοώ ο (πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ απέδειξε αυτό το σημείο αρκετά συνολικά“, είπε ο Φάρατζ.

Απαντώντας σε ερώτηση αν ανησυχεί μήπως οι αιτούντες άσυλο δολοφονηθούν ή βασανιστούν αν σταλούν σε χώρες με χαμηλές επιδόσεις στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Φάρατζ είπε πως ανησυχεί περισσότερο για την απειλή που πιστεύει πως συνιστούν οι αιτούντες άσυλο για τους Βρετανούς.

“Δεν μπορώ να είμαι υπεύθυνος για τυραννικά καθεστώτα σε όλο τον κόσμο. Αλλά μπορώ να είμαι υπεύθυνος για την ασφάλεια των γυναικών και των κοριτσιών στους δρόμους μας“, είπε.

Τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιούνται συχνά στη Βρετανία μικρής κλίμακας διαδηλώσεις έξω από ξενοδοχεία που στεγάζουν αιτούντες άσυλο, οι οποίες ωθούνται εν μέρει από ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια αφότου κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση απαγγέλθηκαν σε βάρος ορισμένων μεταναστών.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η μετανάστευση και το άσυλο είναι τα θέματα που ανησυχούν περισσότερο την κοινή γνώμη και ακολουθεί με μικρή διαφορά η οικονομία, ενώ το Reform UK –που εξασφάλισε πέντε έδρες στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν πέρυσι– έρχεται πρώτο σε πρόσφατες έρευνες της κοινής γνώμης για την πρόθεση ψήφου.

Πέρυσι 37.000 άνθρωποι –κυρίως από το Αφγανιστάν, τη Συρία, το Ιράν, το Βιετνάμ και την Ερυθραία— έφθασαν στη Βρετανία από τη Γαλλία διαπλέοντας τη Μάγχη με μικρά σκάφη. Ο συνολικός αριθμός ήταν μεγαλύτερος κατά ένα τέταρτο σε σχέση με το 2023 και ισοδυναμούσε με το 9% της καθαρής μετανάστευσης.Περίπου τα δύο τρίτα των ανθρώπων που φθάνουν με μικρά σκάφη και αιτούνται άσυλο το παίρνουν και μόνο το 3% έχει απελαθεί, σύμφωνα με στοιχεία που ανέλυσε το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Ο Φάρατζ είπε στους Times ,ότι θα βάλει τέλος στο δικαίωμα κατάθεσης αίτησης ασύλου ή αμφισβήτησης της απέλασης για εκείνους που έφθασαν με μικρά σκάφη αντικαθιστώντας την υπάρχουσα νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιλέγοντας να μην συμμετέχει η Βρετανία σε προσφυγικές συνθήκες, επικαλούμενος εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

“Ο σκοπός αυτής της νομοθεσίας είναι οι μαζικές απελάσεις“, είπε ο Φάρατζ, προσθέτοντας πως μια “μαζική κρίση” που προκλήθηκε από τους αιτούντες άσυλο πυροδοτεί την οργή της κοινής γνώμης.

Οι Times ανέφεραν πως ο Φάρατζ θέλει να κατασκευάσει εγκαταστάσεις κράτησης για 24.000 μετανάστες σε αεροπορικές βάσεις με κόστος 2,5 δισ. στερλίνες (3,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ) και την πραγματοποίηση πέντε πτήσεων απέλασης καθημερινά με τον συνολικό αριθμό των απελάσεων να φθάνει τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Αν αυτό δεν πετύχει, οι αιτούντες άσυλο θα κρατηθούν στη Νήσο Αναλήψεως (Ascension Island), βρετανικό υπερπόντιο έδαφος στον νότιο Ατλαντικό, ώστε να σταλεί ένα συμβολικό μήνυμα, είπε ο ακροδεξιός ηγέτης.