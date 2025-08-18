Ένα εστιατόριο βραβευμένο με αστέρι Michelin έκανε αίσθηση παρουσιάζοντας το πρώτο μενού μόνο με νερό στη Βρετανία, με μερικά μπουκάλια να κοστίζουν έως και 20 λίρες. Το γαλλικό εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας ήθελε να πειραματιστεί με το μενού του, αφού πρότεινε την ιδέα πριν από τρία χρόνια.

Ο ιδιοκτήτης του La Popote στο Τσέσαϊρ, ο 32χρονος Τζόζεφ Ρόουλινς, συνεργάστηκε με έναν από τους μόλις πέντε σομελιέ νερού στη χώρα για να το ολοκληρώσει. Ο Τζο, ο οποίος είναι επίσης ο επικεφαλής σεφ του La Popote, ενέκρινε το εγχείρημα στις αρχές του έτους. Ο σομελιέ Ντόραν Μπίντερ, 52 ετών, πέρασε τους τελευταίους επτά μήνες αποφασίζοντας για τα καλύτερα μπουκάλια που θα περιείχαν το νερό.

Στο μενού τους προσφέρεται μια επιλογή από επτά υψηλής ποιότητας νερά από όλη την Ευρώπη για να διαλέξει κανείς και σερβίρονται σε ποτήρια κρασιού. Τέσσερα από αυτά είναι μη ανθρακούχα, συμπεριλαμβανομένου του νερού της βρύσης, και τέσσερα είναι ανθρακούχα Η επιλογή έχει γίνει προσεκτικά από διάφορες χώρες, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ισλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην πιο οικονομική επιλογή υπάρχει το Crag Spring Water του Ντόραν , το οποίο κοστίζει 5 λίρες. Για όσους αναζητούν κάτι πιο εκκεντρικό, στην πιο πολυτελή επιλογή υπάρχει το πορτογαλικό ανθρακούχο νερό των 19 λιρών – The Palace of Vidago.

Ο Τζο είπε: «Η σκηνή στα εστιατόρια έχει αλλάξει πολύ με τα χρόνια, έχουμε λιγότερα μεγάλα τραπέζια, περισσότερες παρέες δύο και τεσσάρων ατόμων. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον ένα άτομο εκεί πιθανότατα θα οδηγεί και δεν θα πίνει. Για να προσπαθήσουμε να συμβαδίσουμε με την αγορά, θέλαμε να προσφέρουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Οι τιμές των κρασιών του εστιατορίου κυμαίνονται από 28 λίρες έως σχεδόν 400 λίρες ανά μπουκάλι.»

Τον Δεκέμβριο του 2022, το La Popote βραβεύτηκε με τον Οδηγό Michelin, αφού ο Τζο και η σύντροφός του Γκαέλ Ραντιγκόν, 37 ετών, ανέλαβαν το εστιατόριο το 2019. Ως ένας από τους πολύτιμους προμηθευτές τους στο εστιατόριο, ο Ντόραν πρότεινε την ιδέα ενός μενού εμφιαλωμένου νερού στον Joe τον Ιούνιο του 2023, προσκαλώντας το ζευγάρι για μια γευσιγνωσία νερού. Προμήθευε το βραβευμένο νερό Crag Spring στο εστιατόριο από το 2018.

Ο Τζο είπε: «Μας είχε προτείνει την ιδέα και γελάσαμε, καθώς στην αρχή δεν ήμασταν σίγουροι τι εννοούσε. Στη συνέχεια μας κάλεσε για μια γευσιγνωσία νερού και τότε συνειδητοποιήσαμε ότι το νερό δεν είναι απλώς νερό και μας εξήγησε ότι πιστεύει ότι υπάρχει μια πολλά υποσχόμενη αγορά». Σύμφωνα με τον Ντόραν, το νερό έχει γεύση λόγω του αριθμού των συνολικών διαλυμένων στερεών που βρίσκονται στο υγρό. Αυτό περιλαμβάνει τα μέταλλα που απορροφώνται φυσικά από τη γη πριν το νερό εξαχθεί από την πηγή του.

Με την Γκαέλ να είναι πλέον έγκυος και θηλάζει, ο Τζο λέει ότι η ιδέα μιας εναλλακτικής λύσης στο αλκοόλ είχε ακόμα περισσότερο νόημα: «Υπάρχει ένα όριο στο τι μπορεί να πιει. Νομίζαμε ότι υπήρχε χώρος γι’ αυτό, οπότε γιατί όχι;» Έτσι, τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, αποφάσισαν να προχωρήσουν με την ιδέα. Ο Τζο πρόσθεσε: «Έχουμε παρατηρήσει ότι τους τελευταίους 18 μήνες πολλοί άνθρωποι δεν πίνουν τόσο πολύ και αναζητούν μια εναλλακτική λύση στο αλκοόλ».

Κατά τη διάρκεια των επτά μηνών που έφτιαχναν το μενού, άλλαξε τρεις φορές. Ο Ντόραν επέλεξε επίσης ανάμεσα σε εκατοντάδες μπουκάλια για να δημιουργήσει το τέλειο μενού: «Δούλευα πάνω σε ένα μενού νερού τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια προσπαθώντας να πείσω ένα εστιατόριο να το παραλάβει, αλλά ήταν πραγματικά δύσκολο. Ο κόσμος νόμιζε ότι ήταν αστείο και κόλπο, αλλά ήταν συναρπαστικό όταν με ανέλαβε η La Popote. Αυτό που έκανα είναι να δημιουργήσω μια ποιοτική γκάμα από ενδιαφέροντα νερά. Είναι μια επιλογή που αναδεικνύει τις διαφορετικές προσφορές του νερού TDS».

Ως μη λάτρης του ποτού, ο Ντόραν ελπίζει ότι το μενού με νερό θα αναβαθμίσει την εμπειρία φαγητού για τους πελάτες και υπάρχουν ακόμη ελπίδες για ανάπτυξη και επέκταση του μενού στο μέλλον.