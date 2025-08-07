Ένα ιστορικό λεωφορείο της Φολεγάνδρου, μετατράπηκε σε εστιατόριο, με την ονομασία Στάση Ζυμαράκι. Η ξεχωριστή αυτή ιδέα ανήκει στον Βασίλη Κλειδουχάκη και στην Άννα Σακκίδου, ιδιοκτήτες πλέον του λεωφορείου-εστιατορίου και όλα ξεκίνησαν από μία τυχαία συνάντησή τους με τον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί.

Μετά από αρκετές δεκαετίες που το λεωφορείο εξυπηρετούσε κατοίκους και τουρίστες του νησιού, ήρθε η ώρα της σύνταξης για τον οδηγό και ιδιοκτήτη του, αλλά όχι για το ιστορικό λεωφορείο, φορτωμένο με αναμνήσεις!

Οι νέοι ιδιοκτήτες μιλώντας στην εκπομή Morning Point στο MegaNews είπανε ότι αποφάσισαν να αγοράσουν το γραφικό λεωφορείο και να το συντηρήσουν, ώστε να συνεχίσουν να το βλέπουν στο νησί. Στη συνέχεια έκαναν πράξη την ιδέα τους να το μετατρέψουν σε εστιατόριο, και το ονόμασαν Στάση Ζυμαράκι.

Ακόμη όσοι το επισκέπτονται για να απολαύσουν το φαγητό τους κάπως διαφορετικά, το απολαμβάνουν και κυρίως το χαίρονται τα μικρά παιδιά. Ταυτόχρονα όμως προκαλεί συγκίνηση στους μεγαλύτερους σε ηλικία κατοίκους του νησιού, αφού το λεωφορείο αυτό ήταν το σχολικό τους, αλλά και στους τουρίστες του νησιού πριν από 30-40 χρόνια, οι οποίοι επειδή ήταν και οι μόνοι που είχαν φωτογραφική μηχανή τότε, έχουν φωτογραφίες με το λεωφορείο κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο νησί.

Μάλιστα έχουν χαρίσει κάποιες από τις φωτογραφίες τους στους νέους ιδιοκτήτες που κοσμούν το εσωτερικό του λεωφορείο, εικόνες μίας άλλης εποχής, ένα κομμάτι της ιστορίας.

Τέλος το πρωτότυπο εστιατόριο, που αποτελεί μία πινελιά της παράδοσης του νησιού, μπορεί να φιλοξενήσει στα τραπέζια του μέχρι 10 άτομα και το όνομά του οφείλεται στο παραδοσιακό φαγητό της Φολεγάνδρου, που είναι τα ζυμαρικά.