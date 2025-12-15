Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στον αέρα της εκπομπής Real View ανάμεσα στη Σοφία Μουτίδου και τον Αχιλλέα Μπέο, με αφορμή τις καταγγελίες φιλοζωικών οργανώσεων για την παρουσία ζωντανού αλόγου στη φάτνη του Βόλου. Η συζήτηση, που ξεκίνησε με αυτό το θέμα, εξελίχθηκε γρήγορα σε προσωπική σύγκρουση, με τους τόνους να ανεβαίνουν.

Ο δήμαρχος Βόλου άνοιξε τη σύνδεση λέγοντας: «Θα σας λύσω έναν γρίφο ποιος είναι ο τραγουδιστής, γιατί ορισμένοι έχετε μάθει να ζείτε στον κόσμο της ψευτιάς και της υποκρισίας». Η Σοφία Μουτίδου απάντησε: «Όταν κάνετε εκπομπή να το πείτε εσείς», με τον Μπέο να αντιτείνει: «Εσείς με καλέσατε. Καληνύχτα σας και συνεχίστε». Παρά τη φράση αυτή, η σύνδεση δεν διεκόπη, με την ένταση να συνεχίζεται.

Η ηθοποιός επανήλθε λέγοντας: «Όταν παίρνεις βιντεοκλήση τον Μπέο τι περιμένεις το 2025; Θέλετε να μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον;». Προς το τέλος της συζήτησης πρόσθεσε: «Απορώ πως στράφηκαν εναντίον σας για αυτό και δεν στράφηκαν εναντίον σας τόσα χρόνια για τις τόσες ξεφτίλες που εξαπολύετε…». Ο δήμαρχος απάντησε: «Η πρώτη ξεφτίλα κ. Μουτίδου είστε εσείς. Θεωρείτε και τον εαυτό σας ηθοποιό. Ότι δεν θα ‘ρθειτε στο Βόλο να κάνετε παράσταση. Γιατί θα ερχόταν κανένας να σας δει;».

Η Σοφία Μουτίδου ανταπάντησε: «Δεν μπορώ να κάνω παράσταση στο Βόλο, ούτε στις Σέρρες. Έχω μία ελαφριά τσίπα. Όσο είσαι εσύ εκεί πέρα, δεν θα πατήσω πόδι. Φασίστες και ρατσιστές δεν γουστάρω. Πήγαινε να βρίσεις κι άλλους, να μιλάς για γυναίκες, για βιασμούς».

Η αντιπαράθεση ολοκληρώθηκε με τον Αχιλλέα Μπέο να σχολιάζει αιχμηρά: «Απορώ που η διοίκηση του OPEN σου έδωσε εκπομπή», πριν διακοπεί η σύνδεση. Το περιστατικό προκάλεσε αίσθηση στα κοινωνικά δίκτυα, με τους χρήστες να σχολιάζουν έντονα τη συμπεριφορά και των δύο πλευρών.