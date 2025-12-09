Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε κατά του Αχιλλέα Μπέου και υπηρεσιακών στελεχών της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Βόλου, έπειτα από παραγγελία της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας. Η υπόθεση αφορά κακουργηματική απιστία και έχει ήδη παραπεμφθεί σε τακτική ανάκριση.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η διαχείριση του δημοτικού ακινήτου «Αρχοντικό Σισιλιάνου» στη Μακρινίτσα. Η Δικαιοσύνη εξετάζει τη μη είσπραξη των μισθωμάτων, καθώς και την καθυστέρηση στην έναρξη της διαδικασίας έξωσης του μισθωτή. Το ακίνητο είχε μισθωθεί από την πρώην Κοινότητα Μακρινίτσας σε ιδιωτική εταιρεία, στην οποία συμμετείχε ως διαχειρίστρια η σύζυγος στενού συνεργάτη του Αχιλλέα Μπέου.

Μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2022, η εταιρεία δήλωνε ως έδρα της το «Αρχοντικό Σισιλιάνου», γεγονός που δείχνει ότι το ξενοδοχείο παρέμενε σε λειτουργία. Παρά ταύτα, στις 20 Μαρτίου 2023 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την εκμίσθωση του ακινήτου μέσω δημοπρασίας, υποστηρίζοντας ότι «σήμερα είναι κενό». Η δημοτική αρχή δεν παρείχε περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια της μίσθωσης, τα οφειλόμενα ενοίκια ή τις ενέργειες που έγιναν για την είσπραξή τους.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη ύστερα από μήνυση γνωστού λογιστή του Βόλου για κακουργηματική απιστία και παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Δήμος δεν εισέπραξε ποσά που φτάνουν τις 200.000 ευρώ, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημία.

Ανατροπή από την Εισαγγελία Εφετών

Αρχικά, η Εισαγγελία Βόλου είχε κρίνει, ότι δεν προκύπτει αξιόποινη πράξη και είχε αποστείλει τη δικογραφία με ένδειξη «αρχειοθέτηση». Ωστόσο, η Εισαγγελία Εφετών επέστρεψε την υπόθεση με εντολή για άσκηση ποινικής δίωξης, ορίζοντας ως βασικό κατηγορούμενο τον Αχιλλέα Μπέο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το gegonota.news, στην προκαταρκτική εξέταση δεν είχε κληθεί ο δήμαρχος Βόλου ως ύποπτος. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στη στάση των υπαλλήλων που ελέγχονται, καθώς αναμένεται να φανεί αν θα αποδώσουν ευθύνες ή θα αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος από αυτό που τους αναλογεί. Ορισμένοι φέρεται να δείχνουν ως υπεύθυνο υπηρεσιακό στέλεχος που βρίσκεται κοντά στη συνταξιοδότηση, εκτιμώντας ότι σε περίπτωση καταδίκης θα αντιμετωπίσει ηπιότερες συνέπειες.