Ο Σωτήρης Πολύζος αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο χοντροκομένο «χιούμορ» του Αχιλλέα Μπέου κατά τη διάρκεια της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Βόλο, που προκάλεσε αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

«Παραβίασε τα όρια σεβασμού», ήταν το πρώτο σχόλιο του δημοσιογράφου ο οποίος παρουσίασε την εκδήλωση του δήμου. Αναλυτικότερα, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 ο Σωτήρης Πολύζος σημείωσε σε άλλο σημείο πως «όχι μόνο δεν γελάω αλλά νιώθω αποστροφή για το… χιούμορ του».

«Έχουμε συμφωνήσει ότι θα βγει μετά την εμφάνιση της Ανδρομάχης στη σκηνή. Ό,τι έγινε, η ενόχλησή του δεν του προσφέρει κανένα άλλοθι για όσα είπε μετά για το σακάκι», σημείωσε ο Σωτήρης Πολύζος και πρόσθεσε: «Είναι πολλές οι συζητήσεις που έχουμε κάνει για το γεγονός ότι λέει πράγματα που στεναχωρούν ανθρώπους. Κάποιοι θεώρησαν ότι η λέξη “πουσ…” που είπε για το σακάκι αφορά τον Νίκο Αποστολόπουλο και κάποιοι εμένα. Και έτσι να είναι δεν με αγγίζει».

«Όπως δεν με αγγίζει αυτό που είπε ο δήμαρχος για το χιούμορ του. Έχουμε άλλη αισθητική. Όχι μόνο δεν γελάω αλλά νιώθω αποστροφή», συμπλήρωσε.

Τέλος, απαντώντας σε όσους αναρωτήθηκαν γιατί δεν έφυγε από την εκδήλωση, ο κ. Πολύζος σημείωσε: «δεν παρουσιάζω εκδηλώσεις ούτε ως εθελοντής, ούτε ως φίλος, αλλά ως μια άλλη διάσταση της επαγγελματικής μου ιδιότητας. Δεν ήθελα να γίνω μέρος του σόου. Είμαι βέβαιος ότι το λάθος του το κατάλαβε. Πίστευα ότι είχαμε ένα αμοιβαίο όριο σεβασμού, λυπάμαι που το παραβίασε αλλά δεν νιώθω καμία ανάγκη να πάω κοντύτερα σε αυτό που εκείνος πρεσβεύει.

Τι είχε συμβεί πιο πριν

Υπενθυμίζεται ότι, όλα ξεκίνησαν όταν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Σωτήρης Πολύζος, έχοντας στο πλευρό του την τραγουδίστρια Ανδρομάχη (τραγούδησε μαζί με τον Θοδωρή Φέρρη για την φωταγώγηση του δέντρου) κάλεσε επί σκηνής τον δήμαρχο Βόλου, Αχιλλέα Μπέο.

«Μήπως το σπάνιο παιδί που ψάχνεις είναι ο Αχιλλέας Μπέος;» είπε ο Σωτήρης Πολύζος στην Ανδρομάχη πριν καλέσει τον Αχιλλέα Μπέο στη σκηνή με τη φράση: «Δήμαρχε του Βόλου, δημιουργέ αυτού του σόου, Αχιλλέα Μπέο, ελάτε στη σκηνή γιατί πέρασε ώρα και δεν σας έχει δει η πόλη σας. Να το το παιδί».

Ο Αχιλλέας Μπέος για άλλη μια φορά ξάφνιασε άπαντες: «Είναι ο μόνος άνθρωπος που βρίσκει τρόπο να με εκνευρίζει γιατί πάντα κάνει κάποια μαλ… αλλά δεν πειράζει, το ξεπερνάμε. Άλλο ήταν το σκηνικό σήμερα».

Στη συνέχεια ο Αχιλλέας Μπέος προκάλεσε ξανά αμηχανία στον Σωτήρη Πολύζο με αφορμή το σακάκι του: «Το μόνο που δεν έχει δει κανείς είναι αυτό το σακάκι. Τι σακάκι φοβερό, το είχε η γιαγιά μου τραπεζομάντηλο και το πήρε ο πού… και το έκανε σακάκι».

Τέλος προσπαθώντας να δικαιολογηθεί δήλωσε ότι: «Χιούμορ είναι, αν θέλουν ας το παρεξηγήσουν, γιορτές έρχονται».