Περισσότερα από 2.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ γίνονται φθηνότερα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις αλυσίδες λιανεμπορίου και τους προμηθευτές. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, οι μειώσεις φτάνουν έως και 20% σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, δίνοντας σημαντική ανάσα στα νοικοκυριά.

Μεγαλύτερες μειώσεις εντοπίζονται σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή τις πιο οικονομικές επιλογές κάθε αλυσίδας. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα πρωτοστατούν καθώς 46 κωδικοί εμφανίζουν μείωση έως 20%. Στα αναψυκτικά, 33 κωδικοί φθηναίνουν έως 18%. Ακολουθούν τα είδη προσωπικής υγιεινής, με 86 προϊόντα και μείωση έως 10%, καθώς και τα αλλαντικά, με 41 προϊόντα και ανάλογη πτώση τιμών.

Στα είδη πρωινού καταγράφονται 37 μειώσεις έως 10%, ενώ στον καφέ οι τιμές έξι κωδικών υποχωρούν κατά 7%.

Ο υπουργός Ανάπτυξης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «θετική και αναγκαία» και ανέφερε ότι στόχος είναι να επεκταθεί ακόμη περισσότερο. Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς, σημείωσε ότι πρόκειται για «μια συνεχή προσπάθεια στήριξης των καταναλωτών και ειδικά των πιο ευάλωτων νοικοκυριών».

Η μέση μείωση στις τιμές φτάνει το 8%, ενώ η δράση συνεχίζεται με στόχο τη διεύρυνση των συμμετεχόντων προϊόντων και κατηγοριών.