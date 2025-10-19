Έρχονται μειώσεις τιμών σε πάνω από 2.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ έως το τέλος του έτους.

Δείτε αναλυτικά προϊόντα και μειώσεις

Μειωμένες τιμές θα δουν οι καταναλωτές σε περισσότερους από 2.000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ μέχρι το τέλος του 2025, έπειτα από συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με 70 μεγάλους προμηθευτές και τις αλυσίδες υπεραγορών.

Στόχος του μέτρου είναι η ανακούφιση των νοικοκυριών από το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι μειώσεις τιμών αφορούν βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα, προϊόντα καθαρισμού και προσωπικής φροντίδας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της ακρίβειας και αναμένεται να εφαρμοστεί άμεσα στα ράφια των σούπερ μάρκετ.