Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στα Καλύβια Θορικού Αττικής, η οποία ξέσπασε λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Κυριακής (24/5) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:07 και περιορίστηκε γρήγορα, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος επέκτασης.

Η κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν άμεση και εκτεταμένη, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να φτάνουν ταχύτατα στο σημείο. Παράλληλα, υπήρχε συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης μέσω drone, ενώ στην περιοχή έπνεαν άνεμοι έντασης έως 5 μποφόρ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από τη φωτιά κάηκαν περίπου 25 στρέμματα με ελαιόδεντρα, πουρνάρια, ξηρά χόρτα και αμπέλια. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 62 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 18 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης εθελοντικές ομάδες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και υδροφόρες των Ο.Τ.Α.