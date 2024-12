Το 2024 ολοκληρώνεται σε λιγότερο από δύο 24ωρα και ήδη έχουν ξεκινήσει διάφορες ανασκοπήσεις. Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός, γνώρισε την αποθέωση από τους επίσημους λογαριασμούς της UEFA, θυμίζοντας τα δύο ιστορικά τρόπαια που κατέκτησαν οι Πειραιώτες. Αυτά των Conference και Youth League.

«Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία το 2024 ως η πρώτη ελληνική ομάδα που κέρδισε μια διασυλλογική διοργάνωση της UEFA», έγραψε στα social media η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία και συνόδευσε το μήνυμά της με δύο φωτογραφίες.

🇬🇷 Olympiacos made history in 2024 as the first Greek side to win a UEFA club competition. #UECL #UYL pic.twitter.com/vPX4isy3pC

