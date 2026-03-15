Σοβαρή καταγγελία για bullying σε βάρος μιας 11χρονης από ανήλικους έρχεται στο φως, προκαλώντας αποτροπιασμό.

Η μητέρα του κοριτσιού μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», περιγράφοντας πώς η κόρη της δέχθηκε άγρια επίθεση από εννέα ανήλικους —επτά κορίτσια και δύο αγόρια— σε πάρκο κοντά στο σπίτι τους. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι ανήλικοι την έβρισαν, την χτύπησαν, της τράβηξαν τα μαλλιά και την ανάγκασαν να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη για κάτι που δεν είχε κάνει. Το περιστατικό, όπως φαίνεται, καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη οργή. «Κατάλαβες ποια είμαι από τη φωνή μου, κατάλαβες ότι έχει κάνει αυτό και μιλάω εγώ», ακούγεται να λέει μία από τις εμπλεκόμενες, στο βίντεο που κυκλοφόρησε διαδικτυακά.

Η μητέρα της 11χρονης περιέγραψε συγκλονισμένη την αντίδραση της κόρης της: «Με κάλεσε την ώρα που ήταν να έρθει, με κλάματα, λέγοντας “μαμά μου κάνανε κακό, με πειράξανε, με χτυπήσανε, μου τραβάγανε τα μαλλιά, με βάλανε να πέσω στα γόνατα και να τους ζητάω συγγνώμη”. Προφανώς και εκείνη και εγώ ήμασταν σε σοκ. Μέσα σε τέσσερα λεπτά ήμουν μαζί της».

Η γυναίκα ανέφερε, ότι προσπάθησε να εντοπίσει τα παιδιά, ωστόσο εκείνα εξαφανίστηκαν, μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία της. «Μετά από τρεις μέρες, πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής μας και καταγγείλαμε το περιστατικό. Αναφέραμε τα άτομα —ήταν 7 κορίτσια και 2 αγόρια ηλικίας από 14 έως 18 ετών. Το παιδί μου γνώριζε μόνο ένα από αυτά», σημείωσε.

Βίντεο στα social media

Όπως περιέγραψε η μητέρα, «η άλλη κοπέλα πήρε το παιδί μου και το πήγε σε μια απόσταση 700 μέτρων από το σπίτι. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, εμφανίζονταν δύο και τρία άτομα από διάφορους δρόμους και όταν έφτασαν στο σημείο, είχαν συγκεντρωθεί εννέα άτομα». Εκεί, σύμφωνα με την ίδια, το παιδί υπέστη λεκτική και σωματική βία, ενώ εξαναγκάστηκε να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη.

Το πιο εξοργιστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι, ότι οι ανήλικοι κατέγραψαν τις πράξεις τους σε βίντεο και τις ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διασύροντας το παιδί. «Με ενημέρωσαν ότι υπάρχει και άλλο βίντεο, το οποίο δείχνει να της τραβάνε τα μαλλιά και να την ρίχνουν κάτω. Το παιδί βρίσκεται σε κατάσταση που προσπαθούμε με τον σύζυγό μου να διαχειριστούμε», δήλωσε η μητέρα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και αναμένεται να διερευνηθεί πλήρως από τις αρμόδιες αρχές.